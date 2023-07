https://sputniknews.lat/20230722/la-derecha-alemana-avanza-con-fuerza-su-aprobacion-llegaria-al-22-1141830706.html

La derecha alemana avanza con fuerza: su aprobación llegaría al 22%

El partido opositor de derecha Alternativa para Alemania (AfD) está ganando cada vez más adeptos y ya alcanzó un nivel récord de aprobación en los sondeos... 22.07.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la encuesta, la formación AfD cuenta actualmente con un 22% de aprobación, un 2% más con respecto a la semana anterior y el doble de la aprobación con la que contaba hace un año.Con estos resultados, AfD se sitúa en segundo lugar de aprobación tras el bloque formado por los partidos Unión Cristianodemócrata de Alemania y Unión Socialcristiana de Baviera, que obtuvo un 26%, según el sondeo.Conforme a los resultados publicados el sábado, el Partido Socialdemócrata de Alemania (18%), de centroizquierda, la Alianza 90/Los Verdes (14%) y el Partido Democrático Libre (7%) no registraron un aumento de apoyo entre los encuestados, y obtuvieron en conjunto un 39%, insuficiente para tener mayoría en el Parlamento alemán (Bundestag).El sondeo se realizó del 17 al 21 de julio entre 1.266 ciudadanos alemanes. El margen de error no supera los 2,9 puntos porcentuales.El canciller alemán, Olaf Scholz, del partido Socialdemócrata, ha tenido índices de aprobación bajos desde que asumió el cargo en diciembre de 2021, en sustitución de Angela Merkel, y ha enfrentado duras críticas por su postura respecto al conflicto en Ucrania y el apoyo de su Gobierno a Kiev.En febrero pasado, dirigentes de AfD acusaron al Parlamento, dominado por el oficialismo, de tergiversación "orwelliana" del conflicto ucraniano, tras unos acalorados debates del plan de paz de la oposición para Ucrania."En el Bundestag (Parlamento) nos enfrentamos no solo a la tergiversación orwelliana del lenguaje, en la que el envío de armas se presenta como una contribución a la paz, y los tanques Leopard incluso supuestamente salvan vidas en el frente, como así lo considera el partido de los Verdes", indicaron los copresidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en una declaración, tras concluir los debates de su iniciativa de paz para Ucrania en la que se propone vincular cualquier tipo de ayuda al régimen ucraniano a su disposición a unas negociaciones de paz serias.De acuerdo con la encuesta que realiza la firma Morning Consult cada semana, Scholz ocupa el décimo cuarto lugar de entre 22 líderes y dirigentes de todo el mundo que son evaluados, con 65% de desaprobación y solo 29% que respalda su Administración.

