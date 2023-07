https://sputniknews.lat/20230722/rusia-planea-preparar-a-40000-estudiantes-en-sistemas-aereos-no-tripulados-para-2025-1141821684.html

Rusia planea preparar a 40.000 estudiantes en sistemas aéreos no tripulados para 2025

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia prevé la formación para 2025 de cerca de 40.000 estudiantes universitarios en el sector de los... 22.07.2023, Sputnik Mundo

La nota indica que la capacitación de los estudiantes está dirigida no solo a formar profesionales en el pilotaje de los vehículos aéreos no tripulados, sino también a preparar diseñadores, ingenieros y personal de producción. El problema con dotar de personal a la industria de los sistemas aéreos no tripulados se resolverá por completo gracias a la formación de los especialistas para este sector en las universidades, concluyó el ministerio. Previamente, trascendió que a partir del próximo 1 de septiembre, está programado el comienzo del estudio de los conceptos básicos del uso de drones como parte del entrenamiento previo al reclutamiento ruso, una iniciativa apoyada por el Ministerio de Defensa y el de Educación. En junio, el Gobierno de Rusia aprobó una estrategia para el desarrollo de la aviación no tripulada hasta 2030, según la que en los próximos seis años y medio se creará una nueva rama de la economía en el país relacionada con el desarrollo y uso de drones civiles.

