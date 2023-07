https://sputniknews.lat/20230723/este-es-el-pais-con-la-inflacion-alimentaria-mas-baja-en-europa-1141840860.html

Este es el país con la inflación alimentaria más baja en Europa

Este es el país con la inflación alimentaria más baja en Europa

La inflación anual de los alimentos en Rusia ascendió al 0,08% en junio, el nivel más bajo entre todos los países europeos, indican los cálculos de Sputnik... 23.07.2023, Sputnik Mundo

En abril, Rusia registró una deflación (caída de precios) anual de los alimentos y las bebidas no alcohólicas del 0,22%, por primera vez desde 2018. En mayo, esta tendencia alcanzó la cifra récord del 1,12%.La mayor tasa de inflación de los alimentos se mantuvo en Hungría, que por primera vez en los últimos 10 meses descendió hasta el 29,3%. Las altas tasas de crecimiento anual de los precios se mantuvieron también en Serbia (22,1%), Estonia (19,5%), Eslovaquia (18,9%) y Rumanía (17,9%). Por otra parte, en lo que respecta a los índices de crecimiento anual de los precios inferiores al 10%, además de Rusia, se registraron también en Bielorrusia (3,6%), Suiza (5,1%), Portugal (8,6%), Dinamarca (8,8%) y Finlandia (9,2%).La inflación se ralentizó en la mayoría de los países europeos desde junio, sobre todo en Hungría (-4,7 puntos porcentuales), Lituania (-3,8 puntos porcentuales), Ucrania (-3,6 puntos porcentuales), Letonia (-3,5 puntos porcentuales) y Eslovaquia (-2,8 puntos porcentuales). Asimismo, en cinco países de la región la inflación se aceleró, especialmente en Chipre (+10,12 puntos porcentuales), seguido de Rusia (+1,2 puntos porcentuales), Malta (+0,9 puntos porcentuales), Noruega (+0,8 puntos porcentuales) y Grecia (+0,6 puntos porcentuales).Sputnik realizó el estudio a mediados de julio a partir de los datos de los servicios nacionales de estadística de 40 países europeos. El índice de inflación alimentaria refleja la variación de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas."Europa empobrece, su pueblo ya no puede permitirse el modo de vida habitual"Esto se debe a la recesión económica que comenzó en Europa a principios de este siglo. La pandemia de COVID-19 causó muchos daños, y ahora se invierten muchos recursos en apoyar a Ucrania. Como resultado, los europeos se enfrentan a la peor inflación de los últimos 50 años. Esta tendencia se produce en gran medida con la subida de los precios de la energía, que comenzó tras la reducción de las compras de gas a Rusia.Cada vez es menos rentable la producción de bienes y servicios en Europa. Al mismo tiempo, el PIB de la Unión Europea depende en un 50% de las exportaciones. Adquirir productos de Europa resulta poco rentable, lo que implica grandes pérdidas para el presupuesto de la UE. Como consecuencia, los salarios caen: desde 2019 los salarios en Alemania han caído alrededor de un 3%, en Italia y España un 3,5%, y en Grecia un 6%.Los expertos afirman que la tasa de interés en Europa es actualmente muy alta para el desarrollo empresarial. Además, según el medio, los países que antes eran más prósperos ahora son incapaces de cumplir algunas de sus obligaciones, entre ellas las ayudas sociales a sus residentes.

