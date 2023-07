https://sputniknews.lat/20230723/ucrania-estaria-infestada-de-minas-en-una-superficie-similar-al-tamano-de-uruguay-1141830494.html

Ucrania estaría infestada de minas en una superficie similar al tamaño de Uruguay

Ucrania estaría infestada de minas en una superficie similar al tamaño de Uruguay

A casi 17 meses del estallido del conflicto, Ucrania se ha convertido en un depósito de minas, bombas sin explotar y proyectiles de artillería, una situación... 23.07.2023, Sputnik Mundo

El medio sostiene que Ucrania ya se ha convertido en "el país más minado del mundo" y advierte que el tamaño de la superficie "contaminada" con armamento es similar al que tienen Uruguay o el estado de Florida. De hecho, indica el artículo, mientras las tensiones sigan su curso, será muy complicado que se pueda hacer algo por esta nación europea, que día a día recibe toneladas de armas de parte de sus aliados, dominados por Estados Unidos. Recientemente, Washington autorizó el envío de municiones de racimo, un tipo de armamento que tiene minibombas que pueden explotar incluso años después de ser lanzadas. The Washington Post no duda en denominar a Ucrania como "un terreno baldío plagado de peligros" que podrían resentirse no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Según datos del propio Gobierno de Kiev y de organizaciones civiles, actualmente la nación gobernada por Volodímir Zelenski atraviesa "una cruda realidad", apunta el reporte. Según Greg Crowther, director de programas de Mines Advisory Group, "la cantidad de artefactos en Ucrania no tiene precedentes en los últimos 30 años". Ni siquiera Siria o Afganistán, países que han vivido momentos convulsos, están en esa situación, de acuerdo con el medio. "Las operaciones humanitarias de desminado, que devuelven las tierras denegadas a las poblaciones locales tras un conflicto, son extremadamente lentas, tediosas y costosas. Se están llevando a cabo en varias zonas de Ucrania, incluidos los alrededores de Kiev, la capital, y otras zonas al oeste del frente", detalla. Pero lo más alarmante es la cantidad de tiempo que llevaría el desminado: 757 años. Además, sería sumamente caro, según el Banco Mundial: entre 2 y 8 dólares por metro cuadrado, es decir, 37.400 millones de dólares solo en la próxima década. De la cantidad de respaldo financiero y militar a Kiev, solo 95 millones ha destinado Washington a operaciones de desminado en suelo ucraniano, según informes del Departamento de Estado del país norteamericano. El diario estadounidense afirma que las tropas ucranianas han instalado minas por gran parte de la zona de las hostilidades. Las probabilidades de daños a la población civil también son altos. Así lo describe The Washington Post: "Las pequeñas y mortíferas minas antipersona, que se activan con el peso del cuerpo humano, no pueden distinguir entre combatientes y no combatientes".

