La Asociación de Municipalidades de Ecuador pide a Lasso una reunión urgente por inseguridad

La Asociación de Municipalidades de Ecuador pide a Lasso una reunión urgente por inseguridad

QUITO (Sputnik) — El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, solicitó al presidente Guillermo Lasso convocar a... 24.07.2023, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

guillermo lasso

En un comunicado, titulado No podemos esperar ni un minuto más, el líder de la AME precisó que la reunión es "con el fin de tratar el modelo de gestión de seguridad debilitado que tiene el país". Añade que el sistema actual de seguridad es incapaz de dar respuesta a la sociedad civil y ahora no cubre la necesidad de las autoridades electas por el voto soberano en los 221 cantones (municipios) del país. El pedido tiene lugar tras el asesinato el domingo de Agustín Intriago, de 38 años, alcalde de la ciudad costera de Manta, ubicada en la provincia de Manabí (occidente), hecho en el que también murió una joven futbolista de 28 años. Las víctimas participaban en una actividad pública cuando fueron atacados con arma de fuego por delincuentes, uno de los cuales fue atrapado, según información de la Policía Nacional. En su misiva al presidente Lasso, el dirigente de la AME reclamó que las autoridades electas por votación popular no cuentan con protección y ya no pueden ejercer sus funciones. Este año el Cosepe declaró el accionar de las bandas delincuenciales como una amenaza terrorista para el Estado, pero no ha podido detener la imparable ola de violencia que azota a este país suramericano. En 2022 se contabilizaron en Ecuador más de 4.500 muertes violentas y en los primeros seis meses de este año se registraron 3.568 homicidios.

