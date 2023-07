https://sputniknews.lat/20230724/ministro-de-justicia-de-brasil-anuncia-avances-en-caso-del-asesinato-de-marielle-franco-1141865551.html

Ministro de Justicia de Brasil anuncia avances en caso del asesinato de Marielle Franco

Ministro de Justicia de Brasil anuncia avances en caso del asesinato de Marielle Franco

24.07.2023

américa latina

brasil

marielle franco

Dino explicó en rueda de prensa que en las últimas semanas la Policía Federal encontró nuevas pruebas que acabaron forzando una confesión de De Queiroz, que a su vez aportó más detalles (por ahora no divulgados) que harán avanzar la investigación y podrían permitir llegar hasta los autores intelectuales del crimen. Franco fue asesinada con varios tiros en la cabeza dentro del coche en el que viajaba por el centro de Río de Janeiro la noche del 14 de marzo de 2018; su conductor, Anderson Gomes, también falleció en el acto. Queiroz confirmó que él conducía el vehículo que les siguió y que Lessa disparó con una submetralleta. La Policía Federal detuvo al exbombero Maxwell Simões Correa, conocido como Suel; según la confesión de Queiroz, Suel llegó a hacer guardias para vigilar a la concejala e iba a participar en la emboscada, pero al final fue sustituido por él. Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Suel era el dueño del vehículo usado para esconder las armas, que estaban en un apartamento de Lessa y además habría ayudado a lanzar al mar el arma con la que se efectuaron los disparos que mataron a la concejala y su chófer. El hombre ya había sido detenido en junio de 2020 precisamente por obstaculizar las investigaciones, y un año después fue condenado a cuatro años de cárcel, aunque cumplía pena en régimen semiabierto; ahora, con las nuevas acusaciones de Queiroz, pasará a estar privado de libertad. El ministro de Justicia confirmó que Queiroz, igual que todos los que deciden colaborar con la Justicia, recibirá beneficios a cambio de su confesión. No obstante, aseguró que no podía dar más detalles y precisó que, en cualquier caso, el acusado seguirá preso en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra (tanto Queiroz como Lessa, presos desde 2019, están a la espera de juicio). El ministro afirmó que con las nuevas informaciones se cierra un nivel de la investigación correspondiente a la ejecución del crimen y que ahora las autoridades se centrarán en los mandantes, prometiendo novedades en las próximas semanas.

