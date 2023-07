El Gobierno de México reconoce operativos e investigación para frenar venta de refrescos pirata

https://sputniknews.lat/20230725/gobierno-de-mexico-reconoce-operativos-e-investigacion-para-frenar-venta-de-refrescos-pirata-1141896750.html

El Gobierno de México reconoció las denuncias, los operativos y la investigación para detener la venta de refrescos apócrifos, principalmente de cola, en el... 25.07.2023, Sputnik Mundo

El 18 de julio, Sputnik publicó un texto periodístico sobre la fabricación y distribución de las bebidas en el país latinoamericano, donde el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, comentó que se trata de un comercio más común de lo que parece."Hay una verdadera cadena de producción, hay verdaderos flujos de dinero atrás y también hay una cadena de distribución que no se instala por las buenas en muchas de las ocasiones", destacó.A la pregunta expresa de este medio, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, dijo que se realizaron operativos por parte de la Comisión de Operación Sanitaria, organismo que forma parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).Esto tras "las denuncias, que pueden ser anónimas o expresas, abiertas, sobre cualquier violación a los reglamentos bajo la custodia de Cofepris", precisó en conferencia de prensa.El funcionario federal indicó que recibieron información de la existencia de algunos productos presuntamente falsos."Simulaban ser cierto tipo de bebidas envasadas que podrían ser apócrifas y no corresponder al fabricante registrado. Todo fabricante debe tener un registro sanitario para poder comercializar sus productos en México", aseveró.Además, López-Gatell enfatizó que se lleva a cabo una investigación para dar con las personas involucradas y conocer las sustancias que contienen estos presuntos refrescos."No es un fenómeno de salud pública, pero hay presuntas violaciones al Reglamento de Control Sanitario", dijo.Pero los datos hablan por sí solos. Durante la pandemia de COVID-19 y con la afectación de la cadena de suministro, la aparición de bebidas alcohólicas piratas fue un tema recurrente durante el desabasto generalizado de cerveza ocurrido entre mayo y junio de 2020. En ese entonces, las autoridades mexicanas detectaron la falsificación de cerveza en estados como Tabasco (sureste del país).La piratería y el contrabando están en prácticamente todos los sectores comerciales de México, asegura el presidente de la ANPEC, con "verdaderos cárteles del mercado negro dominando zonas de consumo"."El músculo que tiene el Estado como aparato contra el control del mercado es un chiste. El mercado de este país es enorme. Tenemos 127 millones de habitantes, 32 entidades y 2.469 municipios. Tenemos realidades de consumo multicultural. No come lo mismo un sonorense que un chiapaneco", recalcó Rivera en el reportaje de Sputnik.

https://sputniknews.lat/20230717/venta-de-refrescos-pirata-un-problema-que-se-consume-a-plena-luz-del-dia-en-mexico-1141064090.html

