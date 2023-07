https://sputniknews.lat/20230725/la-ue-se-compromete-con-reducir-en-un-12-el-consumo-energetico-para-2030-1141891251.html

La UE se compromete a reducir en un 12% el consumo energético para 2030

La UE se compromete a reducir en un 12% el consumo energético para 2030

BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la UE aprobó una directiva que establece normas para reducir el consumo de energía en el bloque comunitario en un 11,7% para... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T13:15+0000

2023-07-25T13:15+0000

2023-07-25T13:55+0000

economía

unión europea (ue)

consejo europeo

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108969/43/1089694308_0:67:3073:1795_1920x0_80_0_0_8d5b8e1929db01d20dfc4c0441b18080.jpg

Las nuevas normas establecen los límites del consumo de energía final en 763 millones de toneladas equivalentes de petróleo que serán obligatorios para los países de la UE en varios sectores no energéticos. Además, la directiva prevé un máximo para el consumo primario de 993 millones de toneladas equivalentes de petróleo en los sectores de la producción y distribución de la energía. Este límite tendrá un carácter indicativo. El Consejo Europeo también indicó que la contribución de cada Estado al ahorro de consumo de energía se calculará según las fórmulas especiales que tienen en cuenta la intensidad energética, el PIB per cápita, el nivel de desarrollo de las energías renovables y la conservación de energía. La desviación posible de los cálculos será de 2,5%. De acuerdo con el comunicado, las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en la revista oficial de la UE. Dichas normas, para reducir el consumo energético, forman parte del paquete europeo Fit for 55 propuesto en julio de 2021 y destinado a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en un 55% en comparación con el año 1990. Esas medidas incluyen, en particular, la eliminación gradual del uso de automóviles con motores de gasolina y diésel, al igual que la introducción de un impuesto a las emisiones de carbono.

https://sputniknews.lat/20230718/la-ue-y-uruguay-firman-un-acuerdo-de-cooperacion-en-el-campo-de-energias-renovables-1141673381.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea (ue), consejo europeo, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas