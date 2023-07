https://sputniknews.lat/20230725/putin-tiene-la-intencion-de-viajar-a-china-en-octubre-1141899694.html

Putin tiene la intención de viajar a China en octubre

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió la invitación de viajar a China y planea efectuar una visita a este país el próximo mes de... 25.07.2023, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, señaló que la asistencia del mandatario ruso a la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en la India aún no está clara."Todavía no está claro sobre el G20. Hemos recibido una invitación", informó Ushakov ante la prensa y agregó que "no lo descartamos, por supuesto", al responder a la pregunta de si Putin asistirá o no al evento.Horas antes, Ushakov informó que Putin pronunciará un amplio discurso el próximo 28 de julio en la sesión plenaria de la cumbre Rusia-África. La segunda cumbre, foro económico y humanitario Rusia-África tendrá lugar el 27 y el 28 de julio en la ciudad rusa de San Petersburgo.El lema del foro es Por la paz, la seguridad y el desarrollo, y la agencia Sputnik será el socio informativo del evento. La primera edición del foro se desarrolló del 22 al 24 de octubre de 2019 en la costera ciudad de Sochi, situada en el sur de Rusia.

