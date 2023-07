https://sputniknews.lat/20230725/tenemos-que-cerrar-casi-todos-lula-apuesta-por-restringir-los-campos-de-tiro-a-civiles-1141905101.html

"Tenemos que cerrar casi todos": Lula apuesta por restringir los campos de tiro a civiles

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, cerrar la... 25.07.2023, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

seguridad

mercado de armas

📈 mercados y finanzas

"Yo sinceramente no creo que un empresario que tiene un lugar para practicar tiro es un empresario, sinceramente no lo creo; ya le dije a Flávio Dino que tenemos que cerrar casi todos [los clubes de tiro], dejar abiertos solo los que son de la Policía Militar y del Ejército, o de la Policía Civil", dijo en rueda de prensa, según recoge el portal G1. Lula defendió que son las organizaciones policiales las que deben tener lugares para disparar, "no la sociedad brasileña", y recordó el decreto firmado la semana pasada que desmonta la política de flexibilización de la portación y uso de armas de fuego implantada por Bolsonaro. Los clubes de tiro crecieron exponencialmente en Brasil durante la gestión de Bolsonaro, pero con la llegada del nuevo Gobierno, el Ministerio de Justicia implementó un nuevo sistema para inscribir a los usuarios de armas de fuego en una lista única, para unificar los registros de la Policía y el Ejército. Con las nuevas reglas, por ejemplo, se reduce la cantidad de armas que un civil puede comprarse para defensa personal y requiere que sea corroborada la necesidad de contar con esa arma. A su vez, no se obliga al cierre de los clubes de tiro, pero sí se implantan restricciones que podrían afectarles económicamente, por ejemplo, no podrán estar a menos de un kilómetro de una escuela ni funcionar de noche y sus usuarios no podrán llegar al local con el arma cargada.

