https://sputniknews.lat/20230725/un-poco-ilusos-los-politicos-de-eeuu-aun-confian-en-ucrania-pero-en-el-pentagono-no-1141874851.html

"Un poco ilusos": los políticos de EEUU aún confían en Ucrania, los militares no tanto

"Un poco ilusos": los políticos de EEUU aún confían en Ucrania, los militares no tanto

En conversaciones privadas en el Foro de Seguridad de Aspen, los líderes de Occidente pusieron en duda las probabilidades de que Kiev tenga éxito, a pesar de... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T02:41+0000

2023-07-25T02:41+0000

2023-07-25T02:48+0000

eeuu

earl rasmussen

ucrania

occidente

departamento de estado (eeuu)

joe biden

washington

partido demócrata (eeuu)

casa blanca

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/19/1141884201_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_7bc6c412e477726441e7c30bc9d0ef80.jpg

De acuerdo con el consultor internacional y coronel retirado estadounidense Earl Rasmussen, tanto los funcionarios occidentales como los de Washington están "un poco ilusos, especialmente a nivel político", cuando se trata de abordar el conflicto en Ucrania. "Creo que la percepción general es de decepción", dijo Rasmussen. "Muchos de los círculos occidentales y de Washington son algo ilusorios, especialmente a nivel político. Creo que el nivel militar sabía que toda la aventura aquí probablemente no era la mejor".Aparentemente, el equipo Biden aún cree que podría haber un "avance" del lado ucraniano que el Ejército ruso no podrá resistir, de acuerdo con el veterano militar estadounidense, quien también hizo referencia a los medios de comunicación convencionales, que durante meses han repetido que las Fuerzas Armadas de Rusia estaban condenadas a perder, algo que no ha sucedido. Por ejemplo, en una entrevista reciente con una emisora estadounidense, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insistió en que Rusia "ya perdió". Al respecto, el veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Larry Johnson, escribió en su blog que "es alarmante que el principal diplomático de Estados Unidos esté tan alejado de la realidad". Sin embargo, a diferencia de los funcionarios del Departamento de Estado, el liderazgo militar del Pentágono probablemente entiende que Ucrania es incapaz de imponerse, consideró Rasmussen. Los funcionarios de defensa estadounidenses difícilmente podrían ignorar las grandes pérdidas sufridas por Kiev en términos de equipo militar y mano de obra desde el comienzo de la contraofensiva. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania ha perdido 26.000 soldados, 21 aviones, cinco helicópteros, unos 1.244 tanques y vehículos blindados, incluidos 17 tanques Leopard, cinco tanques de ruedas franceses AMX, 914 unidades de vehículos especiales, dos sistemas de defensa antiaérea y 25 vehículos MLRS.En ese sentido, Rasmussen consideró que hay diferencias entre los líderes militares y políticos de Estados Unidos. "Creo que hay una división en los procesos de pensamiento. Pero en cualquier caso, creo que todo el mundo está, yo diría, decepcionado o desilusionado y en realidad solo ahora están empezando a darse cuenta de que esto no va bien. Y creo que en cierto modo se sienten atrapados".En algunos aspectos, este cambio de pensamiento se ha visto reflejado en reportes recientes de la prensa estadounidense que, de acuerdo con el experto, ya no es independiente. De hecho, aseguró que algunos líderes del país norteamericano se han dado cuenta de que se han metido en una especie de madriguera de conejo y ahora están tratando de moldear la opinión pública a través de los medios. Paralelamente, Rasmussen llamó la atención sobre la inercia política del equipo Biden, que ha invertido mucho en el proyecto de Ucrania, parte del cual comenzó en la Administración Obama, afirmó. Es el mismo grupo de personas que está involucrado en Ucrania, dijo el analista, refiriéndose en particular a Blinken, a la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, así como al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Por ejemplo, Nuland participó en los acontecimientos relacionados con el golpe de Estado de febrero de 2014 en Kiev. Una conversación telefónica interceptada en la que desacreditaba a la Unión Europea y daba instrucciones sobre cómo dar forma al futuro Gobierno ucraniano acaparó los titulares en ese momento. De esa manera, las contraofensivas ucranianas están condenada al fracaso y es probable que el Ejército de ese país se enfrente a pérdidas mayores. No obstante, al Gobierno de Biden no le interesa, señaló, ya que siguen adelante con su plan geopolítico de mayor envergadura.Biden no puede admitir la derrota antes de 2024Para complicar aún más las cosas, la Administración Biden no puede reconocer su derrota en Ucrania antes de las elecciones de 2024 debido a que ningún presidente en situación de conflicto ha perdido jamás una reelección, considera Rasmussen. En ese sentido, el experto aseguró que Biden y su equipo esperan obtener apoyo para que el presidente estadounidense "cruce la línea de meta nuevamente". Por lo anterior, el experto observa que no existirá debate alguno durante las primarias demócratas. "Simplemente ya no es una democracia. En cambio, tenemos una libertad de expresión sofocada, tenemos censura". A pesar del aumento de la deuda nacional y el déficit público, es probable que la Administración Biden duplique el gasto porque la guerra proxy de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania beneficia al complejo industrial militar de Estados Unidos, que contribuye enormemente a los círculos políticos, a decir del coronel retirado. "Siguen tirando dinero y dinero y dinero. Y esperan que al menos eso nos permita pasar el periodo electoral, ganar las elecciones y quizá entonces podamos buscar una salida", concluye.

https://sputniknews.lat/20230724/una-moledora-de-carne-ucrania-registra-perdidas-sin-precedentes-en-el-frente-de-batalla-1141874432.html

https://sputniknews.lat/20230723/eeuu-requiere-varios-meses-para-empezar-el-suministro-de-aviones-f-16-a-ucrania-1141845050.html

https://sputniknews.lat/20230723/por-su-estupidez-putin-senala-que-los-mercenarios-sufren-cuantiosas-perdidas-en-ucrania-1141839047.html

eeuu

ucrania

occidente

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, earl rasmussen, ucrania, occidente, departamento de estado (eeuu), joe biden, washington, partido demócrata (eeuu), casa blanca, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, victoria nuland, 💬 opinión y análisis