Fallece a la edad de 56 años la cantante irlandesa Sinead O'Connor

Fallece a la edad de 56 años la cantante irlandesa Sinead O'Connor

MOSCÚ (Sputnik) — La cantante de origen irlandés Sinead O'Connor, que saltó a la fama en la década de 1990, murió este 26 de julio a los 56 años. 26.07.2023, Sputnik Mundo

En 1990, la artista ganó el prestigioso premio Grammy por el álbum I Do Not Want What I Haven't Got, y ese mismo año su canción "Nothing Compares 2 U" fue reconocida como la mejor en el Billboard Music Awards. En total, la cantante lanzó 10 álbumes a lo largo de su carrera.Durante su carrera musical, fueron conociéndose datos sobre los trastornos nerviosos que padecía la cantante, quien también anunció varias veces que se retiraba del escenario. O'Connor, a quien le diagnosticaron un trastorno bipolar en 2003, negó en junio de 2016 los rumores de que había intentado suicidarse. Un mes antes, la cantante no volvió de un paseo, pero la policía la encontró. El año pasado, fue hospitalizada una semana después del suicidio de su hijo de 17 años, Nevi'im Nesta Shane O'Connor, quien se había fugado de un centro de rehabilitación.

