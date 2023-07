AMLO vs minera de EEUU: el Gobierno de México ofrece comprar terrenos en Quintana Roo

https://sputniknews.lat/20230727/amlo-vs-minera-de-eeuu-el-gobierno-de-mexico-ofrece-comprar-terrenos-en-quintana-roo-1141993831.html

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue la encargada de realizar el avalúo de los terrenos, de alrededor de 2.400 hectáreas, y por los cuales su Administración ofrecerá 6.500 millones de pesos (alrededor de 382,3 millones de dólares) a la empresa estadounidense Vulcan. El mandatario latinoamericano indicó que la oferta se hará próximamente y detalló que la carta que su Gobierno dirigió a Vulcan con la propuesta ya está camino a EEUU para que el embajador de su gestión en ese país, Esteban Moctezuma, haga entrega. Asimismo, señaló que la oferta es comprar la totalidad de los terrenos para poder hacer un Área Natural Protegida en la entidad del Caribe mexicano, y se comprometió a resolver el tema antes de dejar la presidencia, lo que ocurrirá en 2024. "Si nos importa realmente evitar el cambio climático y no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo no deberían rechazarla", desafió el mandatario. "Muchos están esperando que yo me vaya, están esperando que pase el tiempo. También aprovecho para decirles que estas cosas yo no las puedo dejar sin resolver". ¿Qué pasó con Calica?En mayo de 2022, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mexicana reportó la clausura de actividades de Calica.La decisión se tomó como una acción contra el aprovechamiento indebido de recursos naturales mexicanos y contra el deterioro del medioambiente, aseguró la dependencia, hecha por la firma estadounidense en la zona, que alberga algunos de los destinos turísticos más importantes de México."La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo", expuso la dependencia ambiental. "Así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas", abundó.En 2017 y 2018, según Semarnat, se impusieron clausuras y sanciones, lo que derivó en una demanda de la empresa contra el Estado mexicano por 1.500 millones de dólares. Además, señaló la dependencia federal que se otorgaron autorizaciones a Calica para explotar roca caliza bajo el manto freático desde 1986, cuando el priista Miguel De la Madrid era presidente de México. Actualmente, el caso está en juicio y la compra de los terrenos por parte del Gobierno de México a Vulcan podría ser una salida para la resolución del conflicto.

