China se opone a especulaciones sobre destitución de Qin Gang

"La parte china publicó oportunamente la información sobre las destituciones y nombramientos pertinentes, nos oponemos a las especulaciones maliciosas a este respecto", dijo la vocera al ser preguntada si China "se adhiere a la transparencia" en lo que atañe a la destitución de Qin. El 25 de julio, el Parlamento de China anunció su decisión de sustituir a Qin Gang que se desempeñó como jefe de la diplomacia china entre diciembre de 2022 y julio de 2023. En su reemplazo designó a Wang Yi, que ya ocupaba este cargo entre 2013 y 2022. Qin fue objeto de atención de los medios después de que se anunciara que no podía asistir a una reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Indonesia debido a "razones de salud". En su lugar a Indonesia viajó Wang Yi. No obstante, desde entonces el Ministerio de Exteriores de China no ha proporcionado información adicional sobre el paradero y estado de salud del ministro, pese a las preguntas en ruedas de prensa.

