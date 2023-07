https://sputniknews.lat/20230727/guterres-el-presidente-de-niger-detenido-esta-bien-pero-situacion-era-muy-grave-1141979823.html

Guterres: el presidente de Níger detenido está "bien", pero la situación era "muy grave"

ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, comentó que habló con el presidente de Níger detenido, Mohamed Bazoum, quien le dijo que... 27.07.2023, Sputnik Mundo

"Hablé ayer (el 26 de julio) con el presidente Bazoum. No sé exactamente dónde está. Pero fue detenido", dijo Guterres a la prensa. "Me dijo que estaba bien, pero me dijo que la situación era muy grave", completó. A última hora del miércoles 26 de julio, un grupo de oficiales de las fuerzas de seguridad y defensa de Níger, integrados en el Consejo Nacional para la Salvación de la Patria (CNSP) proclamaron la destitución de Bazoum, alegando "el continuo deterioro de la situación de seguridad" y la "mala gobernanza económica y social".Los militares explicaron que su decisión se debe a la intención de evitar un derramamiento de sangre y preservar la integridad física del presidente nigerino, Mohamed Bazoum.Asimismo, el organismo aseguró que toda intervención militar desde fuera en los asuntos de Níger entrañará consecuencias catastróficas para la población y el país.El portavoz de la junta militar, coronel mayor Amadou Abdrahmane, anunció a través de la televisión nacional la suspensión de las demás instituciones del poder, el cierre de las fronteras terrestres y aéreas "hasta que la situación se estabilice" y el establecimiento de un toque de queda en todo el territorio nacional de 22.00 a 05.00, hasta nuevo aviso.

