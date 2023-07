https://sputniknews.lat/20230727/otro-error-de-calculo-estrategico-de-eeuu-le-costara-mucho-mas-que-la-guerra-olvidada-en-corea-1141992460.html

Otro "error de cálculo estratégico" de EEUU le costará mucho más que la "guerra olvidada" en Corea

La Guerra de Corea es uno de los conflictos regionales más profundos después de la Segunda Guerra Mundial y es considerada la "mayor derrota en la historia del Ejército de Estados Unidos". Sin embargo, recoge el medio asiático, Washington ha olvidado deliberadamente aquella "pesadilla". Por ejemplo, días antes de la conmemoración del Acuerdo de Armisticio de Corea, específicamente el 24 de julio, un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos, el USS Annapolis, arribó a Corea del Sur, aliado político, militar y económico de Estados Unidos. Al respecto, algunos congresistas estadounidenses dijeron abiertamente que el movimiento no era sólo una advertencia para Corea del Norte, sino también una disuasión contra China. Según expone el medio, algunas élites políticas estadounidenses "han extraído lecciones completamente equivocadas de la Guerra de Corea, usándolas para desviar la política exterior de Estados Unidos, llevando al país a incitar y provocar crisis, incluso guerras". Tal es el caso, continúa Global Times, del presidente de la Comisión Selecta de la Cámara de Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino, Mike Gallagher. En un artículo para la revista estadounidense Foreign Affairs, titulado "Por qué Estados Unidos olvida —y China recuerda— la Guerra de Corea", el político, conocido por su consistente postura antichina, enumeró tres "lecciones" que el conflicto coreano le enseñó al país norteamericano.Entre sus "enseñanzas", él destaca el descuido por parte de Washington de la disuasión y preparación, además de que "siempre debe estar preparado para luchar y mejorar sus capacidades militares". La segunda lección para el político es que "la política y el combate están profundamente entrelazados", mientras que la tercera consiste en que "una vez que ha estallado la lucha, el autocontrol excesivo puede invitar a una mayor agresión". Las presuntas "lecciones" de Gallagher, abunda el Global Times, se refieren a China y, específicamente, a la cuestión de Taiwán. Sin embargo, dado que el país angloparlante es considerado una superpotencia, los errores que comete a menudo provocan fuertes efectos indirectos que terminan afectando a la región y al mundo entero. Por lo anterior, Global Times enumera una serie de motivos por los cuales Estados Unidos puede y debe retomar la vía del aprendizaje sobre sus errores del pasado. El primero es respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de las principales potencias regionales. El segundo es frenar el impulso y ambición de interferir en los asuntos de otros países. Finalmente, estimó el editorial chino, Washington no debe subestimar la determinación y capacidad de China a la hora de defender su territorio. Antes de que China decidiera resistirse a la agresión estadounidense y ayudar a Corea del Norte durante la confrontación militar en la península, "había enviado en repetidas ocasiones severas advertencias de que si las fuerzas estadounidenses cruzaban el paralelo 38, China no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, Estados Unidos no se lo tomó en serio, pensando que China sólo profería amenazas vacías y no pasaría a la acción", recuerda el medio.El resultado fue que los tomó desprevenidos cuando se encontraron con el Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino en el campo de batalla. "En la actualidad, Washington está cometiendo un error de apreciación similar con respecto a China. La mayor diferencia entre ahora y la época de la Guerra de Corea es que la fuerza de China ha aumentado enormemente. Las consecuencias de atentar contra los intereses de seguridad y la soberanía nacional de China serán sin duda mucho más graves", dice Global Times.La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur que comenzó el 25 de junio de 1950 y terminó el 27 de julio de 1953 con la firma de un alto el fuego. De acuerdo con la tregua, se organizó una zona desmilitarizada entre el norte y el sur, pero el tratado de paz entre Pyongyang y Seúl nunca se firmó. El conflicto derivó en la división del territorio en dos naciones hostilizadas, a diferencia de la Guerra de Vietnam, donde el territorio del sudeste asiático logró su reunificación.

