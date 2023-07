https://sputniknews.lat/20230727/rusia-homenajea-a-los-mas-de-200-ninos-de-donbas-que-murieron-a-manos-del-ejercito-ucraniano-1141931551.html

Rusia homenajea a los más de 200 niños de Donbás que murieron a manos del Ejército ucraniano

El 27 de julio, la república rusa de Donetsk recuerda a los niños víctimas de la Guerra en Donbás. Esta fecha memorable fue establecida por decreto del jefe de... 27.07.2023, Sputnik Mundo

Según los datos de la Comisionada de los Derechos Humanos en la RPD, Darya Morozova, a 20 de julio de 2023, el número de niños muertos en el territorio de la república durante todo el periodo de agresión armada por parte de Ucrania es de 228 y se cuentan además 792 heridos. Cada año, a partir del 2016, con la campaña "Ángeles" se celebra el Día del Niño el 1 de junio, en memoria de los niños muertos de Donbás, con el apoyo de la ONG local "La Joven República". Durante este tiempo, representantes de 20 países del mundo (Rusia, Alemania, Italia, Francia, Grecia, etc.) han participado en la acción.En mayo de 2015, se inauguró en Donetsk, por iniciativa del jefe de la administración de la ciudad, Igor Martynov, un complejo conmemorativo llamado Alameda de los Ángeles en memoria de los niños fallecidos durante el conflicto en Donbás. Se trata de un arco forjado, que está formado por rosas de hierro, entre las que se entretejen casquillos de una ametralladora de gran calibre, así como palomas que simbolizan la paz. Bajo el arco hay una losa de granito con los nombres de los niños muertos grabados en ella.En 2017, el complejo conmemorativo fue completado con una escultura A los niños de Donbás, niños de la guerra. Su esbozo fue preparado por escolares de Rusia y Europa, y representa a un niño mirando al cielo y cubriendo a su hermana pequeña. Los prototipos del retrato escultórico fueron Kirill Sidoryuk, de 13 años, y su hermana Tanya, de 9 años, a quien el chico salvó durante el bombardeo por parte de Ucrania en agosto de 2014 a costa de su propia vida.Actualmente, hay planes para ampliar el complejo conmemorativo Alameda de los Ángeles. En los próximos meses debería aparecer una estatua de un ángel cerca de la placa y el arco conmemorativos. Cada año, las acciones para conmemorar a los niños de Donbás que murieron se llevan a cabo no solo en el territorio de la república rusa de Donetsk, sino también en muchas ciudades por toda Rusia.Como consecuencia de la crisis política interna de Ucrania en 2013-2014, que desembocó en un golpe de Estado y en el ascenso al poder de políticos prooccidentales y antirrusos, a finales de febrero de 2014 comenzaron las protestas masivas contra el Gobierno en las regiones del sur y sureste del país.La retórica nacionalista y antirrusa de las nuevas autoridades de Ucrania fue percibida por los habitantes de las regiones como una amenaza a los lazos económicos, culturales e históricos con Rusia, lo que llevó a la celebración de referendos sobre la independencia de estos territorios, los que dieron lugar a la formación de dos nuevas entidades en mayo de 2014: la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL).Desde 2014, cuando las repúblicas del Donbás decidieron declarar su independencia y poner rumbo a la reunificación con Rusia, no han cesado los bombardeos de artillería y aviación contra ciudades pacíficas de la RPD y la RPL por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas ucranianos.El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de la operación militar especial para defender esas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.

