https://sputniknews.lat/20230728/el-gobierno-boliviano-arremete-contra-el-uso-de-mercurio-en-la-explotacion-de-oro-de-la-amazonia-1142006630.html

El Gobierno boliviano arremete contra el uso de mercurio en la explotación de oro de la Amazonía

El Gobierno boliviano arremete contra el uso de mercurio en la explotación de oro de la Amazonía

Con un reciente operativo policial, el Gobierno de Luis Arce se mostró decidido a cumplir el Convenio de Minamata para dejar de usar mercurio en la explotación... 28.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-28T03:59+0000

2023-07-28T03:59+0000

2023-07-28T03:59+0000

américa latina

bolivia

medioambiente

luis arce

amazonía

oro

mineros

sociedad

💬 opinión y análisis

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1c/1142006449_0:169:1601:1069_1920x0_80_0_0_4dcc13be59eb0c13ff25d469d87d01e6.jpg

El Gobierno de Luis Arce se muestra decidido a hacer cumplir el decreto 4959, que tiene por finalidad reducir el uso de mercurio en operaciones mineras en la región amazónica. Días atrás, La Paz destruyó 27 dragas y arrestó a 57 personas en el río Madre de Dios, departamento de Beni (noreste), por su presunta participación en actividades de minería ilegal.Con estas acciones se procura cumplir el Convenio de Minamata, que firmó Bolivia en 2013 junto con otros 140 países para dejar de usar este potente químico, con el cual ya están contaminadas familias de varias comunidades indígenas.Mientras siguen detenidas 19 personas tras el operativo realizado el 15 de julio, organizaciones mineras de la zona exigen al Gobierno que dé marcha atrás con los procesamientos. De lo contrario, advirtieron que se movilizarán hasta cumplir sus demandas.El biólogo Vincent Vos vive en Riberalta, la población más cercana a la redada del 15 de julio. Allí se realizaron protestas por la liberación de los detenidos.Investigaciones recientes alertaron sobre el alto grado de mercurio en la sangre que presentaron indígenas de comunidades próximas a los ríos donde se realiza la explotación minera.Según un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), el 74,5% de la población analizada presentó niveles de mercurio mucho mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).La investigación se realizó sobre 302 personas de 36 comunidades de los pueblos Esse Ejja, Tsimán, Mosetén, Leco, Uchupiamona y Tacana. Del total, 225 tenían niveles de mercurio superiores a 4,04 partes por millón (ppm).Según la OMS, lo máximo que debería soportar el cuerpo humano es 1 ppm. Algunos integrantes del pueblo Esse Ejja, el más afectado, llegaron a tener 17,52 ppm.Vos remarcó que estos estudios, realizados sobre comunidades indígenas, tendrían un resultado similar en poblaciones urbanas cercanas a las áreas de explotación, como Rurrenabaque, San Buenaventura y Riberalta, entre otras.Explicó que en su población, Riberalta (Beni), "hay un consumo promedio de 30 kilos de carne de pez al año. Estamos hablando de 2,5 kilos al mes por persona, hasta 12 veces el consumo aceptable, considerando los niveles de mercurio registrados en los peces".Por la Madre TierraTras la intervención policial en la Amazonía, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, escribió en su cuenta de Twitter: "Felicitamos a nuestro ministro Eduardo del Castillo y a la Policía por el gran operativo contra la minería ilegal en el río Madre de Dios. No podemos permitir la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio, que es altamente contaminante para el medio ambiente y nocivo para la salud".Y agregó el gobernante: "Se deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra población y preservar a nuestra Madre Tierra".Organizaciones indígenas y ecologistas exigen que se prohíba la importación de mercurio. Pero el Gobierno apuesta por una reducción paulatina del uso de este químico. Desde el Ministerio de Minería solicitaron a los involucrados que utilicen otros procedimientos, menos dañinos para el medio ambiente.Por lo pronto, el reciente decreto de Arce instruyó la creación del Registro Único de Mercurio (RUME), cuya finalidad es hacer un seguimiento de los importadores y exportadores de este elemento. Asimismo, establece la "Autorización Previa" para este comercio, con el objetivo de tener control sobre el movimiento de la sustancia por el territorio boliviano.Como posibles variantes al metal, Vos consideró: "Hay mineros que usan bórax, que funciona bastante bien cuando tienes piezas grandes de oro. Ahí es un método adecuado. Pero en los ríos de esta región el oro se encuentra como polvo muy fino, por lo cual esta alternativa no es muy factible".También "hay un sistema de centrifugado, pero no sé cómo lo manejarían en las draguitas y balsas. Este sistema parece más adecuado para operaciones más grandes, donde puedes instalar un solo equipo".De todos modos el biólogo estimó que, detrás de la explotación contaminante y artesanal en balsas, "hay peces gordos que deberían hacer la inversión para dejar de usar mercurio. Pero no está claro quiénes son ni dónde están".Y el experto advirtió que en algunos casos las actividades mineras "son una forma de lavar dinero procedente del narcotráfico".

https://sputniknews.lat/20221119/indigenas-de-la-amazonia-boliviana-afectados-por-el-uso-de-mercurio-en-la-mineria-1132621509.html

https://sputniknews.lat/20211220/nada-resulta-suficiente-para-frenar-la-fiebre-del-oro-en-bolivia-1119539260.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, medioambiente, luis arce, amazonía, oro, mineros, sociedad, 💬 opinión y análisis, seguridad, mercurio, contaminación