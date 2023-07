https://sputniknews.lat/20230728/exministra-de-economia-argentina-el-acuerdo-con-el-fmi-quita-incertidumbre-al-proceso-electoral-1142049200.html

Exministra de Economía argentina: "El acuerdo con el FMI quita incertidumbre al proceso electoral"

Exministra de Economía argentina: "El acuerdo con el FMI quita incertidumbre al proceso electoral"

El ministro de Economía, Sergio Massa, gana tranquilidad para las elecciones tras anunciar un acuerdo con el FMI que garantizará los dólares para cancelar los próximos vencimientos. En otro orden, Rusia podría abastecer de granos a África y atenuar la escasez.

2023-07-28T22:10+0000

2023-07-28T22:10+0000

2023-07-28T22:10+0000

cara o ceca

fondo monetario internacional (fmi)

sergio massa

elecciones generales en argentina (2023)

rusia

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

🌍 áfrica

acuerdo de granos del mar negro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1c/1142049748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9526f311417be6a353c0ecf8a98d1974.png

Exministra de Economía argentina: “El acuerdo con el FMI quita incertidumbre al proceso electoral” Exministra de Economía argentina: “El acuerdo con el FMI quita incertidumbre al proceso electoral”

El Gobierno argentino llegó a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los pagos, dada la delicada situación macroeconómica. La entidad comunicó que Argentina tendrá acceso a alrededor de 7.500 millones de dólares.“El país resistió las pretensiones de una devaluación generalizada, que hubiese tenido un gran impacto en la inflación”, dijo a Cara o Ceca la exministra de Economía [2005-2007] Felisa Miceli, quien también celebró que “tampoco se va a reducir más el gasto público, y hoy por hoy eso es importante”.Sin embargo, Miceli advirtió que “este no es un programa que nos va a sacar de los problemas estructurales” y señaló que “falta tener más certezas para que los dólares que entran no se vayan, como en los años previos”.Rusia garantizaría granos para ÁfricaEn San Petersburgo, se realizó una cumbre entre Rusia y África, a la que asistieron 17 líderes de ese continente. En el encuentro, el presidente Vladimir Putin, dijo que podría garantizarles granos a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea, dado el rompimiento del acuerdo del Mar Negro, que permitía la circulación de la mercadería a pesar del conflicto en Ucrania.“Putin está dispuesto a enviar de forma gratuita entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos”, dijo a Cara o Ceca el analista internacional Rubén Guzzetti.“El retiro ruso del acuerdo del año pasado hay que enmarcarlo dentro de un giro de agresividad de Occidente a partir del atentado en el puente que une Rusia con Crimea. Ellos no cumplieron sus objetivos de desmembrar Rusia y a su gobierno”, agregó.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

acuerdo, fmi, argentina