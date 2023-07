https://sputniknews.lat/20230728/la-alianza-entre-rusia-y-africa-contrasta-con-el-colonialismo-occidental-1142039280.html

La alianza entre Rusia y África contrasta con el colonialismo occidental

La alianza entre Rusia y África contrasta con el colonialismo occidental

El profesor Gerald Horne, de la Universidad de Houston, y el periodista Jon Jeter, exjefe de la corresponsalía de 'The Washington Post' en África del Sur... 28.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-28T21:11+0000

2023-07-28T21:11+0000

2023-07-28T21:11+0000

internacional

san petersburgo

ii cumbre rusia-áfrica (2023)

rusia

vladímir putin

🌍 áfrica

eeuu

sudáfrica

brics

sahel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1b/1141977074_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_4a86ebd2f2b1e67da132d72ee06aeb8d.jpg

La cumbre Rusia-África se realizó estos 27 y 28 de julio en San Petersburgo, con el presidente ruso, Vladímir Putin, recibiendo a decenas de líderes africanos y cientos de otros delegados.Al respecto, el doctor y académico de historia en la Universidad de Houstn Gerald Horne le dijo a Sputnik que "podríamos estar en medio de la evolución de un nuevo orden mundial", a diferencia de la declaración de supremacía unipolar de Estados Unidos en 1991.El nuevo orden es "el polo opuesto de lo que ocurrió hace siglos, cuando unas pocas naciones y Europa occidental pudieron catapultarse al liderazgo mundial sobre todo por la explotación de África", señaló. Ahora, San Petersburgo albergó el espectáculo de las naciones africanas soberanas que se encuentran con el liderazgo ruso, con el grupo BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— de economías emergentes al margen.En los años previos a la conferencia, "las naciones de Europa occidental estaban retomando la explotación y el saqueo de África", subrayó el académico.Recordó el apoyo de larga data de Rusia a los africanos que resisten el imperialismo europeo, no solo durante la Guerra Fría, sino a principios del siglo XX, cuando el país eslavo ayudó a Etiopía, la última nación no colonizada que quedaba en África.Ahora, tras el colapso del acuerdo de exportación de cereales de Ucrania ante los repetidos abusos de Occidente, Moscú está donando decenas de miles de toneladas de cereales a los países africanos más necesitados."Rusia se apresura a defender a las naciones africanas en términos de soberanía alimentaria en un momento en que la guerra proxy en Ucrania ha contribuido a obstaculizar ese objetivo notable e importante", dijo Horne.En tanto, el periodista Jon Jeter indicó en entrevista con Sputnik que Estados Unidos y las demás potencias neocoloniales "se dan cuenta de que tienen una lucha entre manos, particularmente en estos últimos días del imperio".Occidente, aseveró, "solo comprará materias primas y no ayudará a los africanos a industrializarse, que es lo que África realmente necesita".Rusia, por el contrario, "comprará cosas a un precio más justo que Estados Unidos, que recurrirá al robo a punta de pistola como hemos visto con el golpe en Níger y las otras acciones en la región del Sahel en particular".El corresponsal dijo que Rusia figuraba muy activo en ser consciente del deterioro del imperialismo occidental."Ellos entienden que tienen un antagonista en Estados Unidos, y que si no construyen esta relación [con África], Estados Unidos intentará aislar a Rusia", dijo Jeter. "Por supuesto, eso no funcionará".Tras la reunión Rusia-África, Putin sentenció que está convencido "del futuro exitoso de las relaciones ruso-africanas", que se basan en las tradiciones de una amistad probada en el tiempo, en la experiencia histórica de una cooperación polifacética y fructífera.Además, el mandatario agregó que Rusia y África reafirman su posición sobre la formación de un orden mundial justo y multipolar.Ambas partes acordaron aumentar cualitativa y cuantitativamente sus intercambios comerciales y pasar a liquidarlos en sus monedas nacionales, subrayó Putin.

https://sputniknews.lat/20230728/putin-resume-los-resultados-de-la-ii-cumbre-rusia-africa-1142010343.html

https://sputniknews.lat/20230723/putin-asegura-que-rusia-podra-sustituir-el-grano-ucraniano-de-forma-comercial-y-gratuita-1141847908.html

https://sputniknews.lat/20230727/rusia-llama-a-las-partes-del-conflicto-en-niger-a-evitar-el-uso-de-fuerza-1141968516.html

san petersburgo

eeuu

sudáfrica

sahel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

san petersburgo, ii cumbre rusia-áfrica (2023), rusia, vladímir putin, 🌍 áfrica, eeuu, sudáfrica, brics, sahel