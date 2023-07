https://sputniknews.lat/20230728/las-fiestas-patrias-peruanas-una-oportunidad-de-oro-para-el-turismo-y-la-gastronomia-local-1142004672.html

Las Fiestas Patrias peruanas, ¿una oportunidad de oro para el turismo y la gastronomía local?

El 28 de julio, la nación andina conmemora el 202 aniversario de su independencia, motivo por el cual el Gobierno decretó feriado nacional el periodo del 27 al 29 de julio, días que sumados al domingo 30 configuran un ansiado fin de semana largo que incrementará de forma ostensible el flujo de viajeros nacionales y extranjeros.En conversación con Sputnik, el politólogo peruano Arturo Maldonado sostuvo que existen grandes expectativas respecto a lo que las fiestas patrias pueden generar en términos de reactivación económica del sector turístico y gastronómico, tras la pandemia de COVID-19 y las protestas que se han sucedido tras la declaración de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) desde el Congreso, el 7 de diciembre de 2022.Las expectativas del sector respecto al flujo de turistas, "sobre todo después de la gran afectación que hubo tras la pandemia y por el estallido social de diciembre de 2022, son altas", a pesar de que las manifestaciones en el interior del país, muchas de ellas enfocadas precisamente en el bloqueo de vías, produjeron "cancelaciones de reservas turísticas, sobre todo del turismo interno", informó Maldonado.No obstante, las cancelaciones "no han sido masivas y se percibe que, a pesar que puedan haber algunas manifestaciones, esto no va a generar un efecto adverso en la captación de turistas, tanto extranjeros como nacionales", aseguró el analista. "Vamos a poder hablar de una suerte de reactivación del sector".El politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú añadió que existe una intención de reposicionar al país sudamericano como un destino turístico. En este sentido, los ingresos asociados a la actividad turística y gastronómica reportan un 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, casi la mitad de lo registrado antes de la pandemia, y generan alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos, según fuentes gubernamentales.Maldonado destacó asimismo la reciente designación del restaurante Central, ubicado en Lima, como el mejor del mundo en el ranking World’s 50 Best Restaurants. Para el experto la inclusión de restaurantes locales en listas internacionales de referencia "ha dado pie al énfasis en el turismo gastronómico, como parte de un circuito turístico mayor", que procura que el viajero invierta uno o dos días en la capital peruana en busca de los sabores locales."Los esfuerzos hechos desde las agencias estatales de promoción del turismo pueden haber recuperado un poco lo que fue el turismo gastronómico desde antes de la pandemia a lo que se observa en este año", puntualizó.No obstante, el sector no se concentra únicamente en la capital y en Cusco, o en el santuario inca de Machu Picchu, sino también en las playas del norte del país. Pero el clima juega una mala pasada en esa zona."El Niño viene con fuertes lluvias en el norte del Perú, que es un destino turístico de playas, en las zonas de Piura, Tumbes, que son bastante conocidas no solamente para el turismo interno, sino que también para el turismo internacional", precisó Maldonado."Creo que la perspectiva no es buena, porque efectivamente en el norte del país arrecian las lluvias como producto del fenómeno de El Niño, que ya tiene un pronóstico de moderado a fuerte. Sin dudas puede haber una alta afectación de la actividad turística en la zona norte del país", lamentó.

