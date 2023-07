https://sputniknews.lat/20230728/trata-no-debe-haber-cosa-peor-que-comercializar-personas-1142046741.html

Trata: "No debe haber cosa peor que comercializar personas"

América Latina tiene leyes avanzadas contra el tráfico humano. Sin embargo, los recursos para su combate son insuficientes y el fenómeno crece. 28.07.2023, Sputnik Mundo

En América Latina, mujeres y niñas son las más afectadas por la trata de personas en general y por la explotación sexual en particular. Centroamérica es la región con más víctimas por cada 100.000 habitantes."Los Estados son responsables de que esto no siga ocurriendo y en combatir las mafias y las transnacionales detrás del tráfico humano", dijo a Telescopio la doctora en Ciencias Sociales argentina radicada en Uruguay, y activista en derechos humanos, Teresa Herrera."Tenemos leyes avanzadas, pero no tenemos recursos de avanzada. Solo con la voluntad no es suficiente, no alcanza y los recursos no aparecen", agregó la también experta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).A nivel mundial se estima en 2,5 millones el número de personas cooptadas por el tráfico humano. Sin embargo, se calcula que por cada víctima identificada existen otras 20 más sin determinar."Estamos ante una etapa compleja y contradictoria donde la mayoría de los países de América Latina tienen leyes severas al respecto. Pero, por otro lado, hay un intento de cercenar los llamados nuevos derechos que en realidad son los derechos ancestrales negados", sostuvo Herrera.La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos de la persona y atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas.Conocida como la esclavitud del siglo XXI, el tráfico humano comprende al movimiento ilegal de seres humanos con varios propósitos. Por ejemplo: esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano."Hay también un rol muy importante: el de nosotros como personas, desarrollando el sentido de la empatía. No debe haber cosa peor que comercializar con las personas", reflexionó la activista en derechos humanos.En Telescopio también entrevistamos a Raquel Fernández, representante legal e integrante del Consejo de la ONG Luna Nueva, que trabaja en la prevención y atención a víctimas de trata.La entrevistada sostuvo que las historias que cuentan quienes llegan a la ONG, víctimas de la trata o de la explotación sexual, son demoledoras. En una de las actividades se encontró con una joven que asiste al centro desde muy pequeña."Es un trabajo de hormiga y depende de la voluntad política que a veces existe. Pero la burocracia impide que se resuelva. Se necesita un enfoque articulado y eso cuesta mucho", agregó.El tráfico humano se incrementó en América Latina como consecuencia del aumento de las desigualdades sociales profundizadas por la pandemia del COVID-19 y la crisis internacional.En el mundo son 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna, según cifras de Naciones Unidas de 2022.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

