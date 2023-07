https://sputniknews.lat/20230728/una-gran-parte-de-la-costa-peruana-es-cada-vez-mas-verde-por-que-es-una-senal-de-alarma-1142023426.html

Una gran parte de la costa peruana es cada vez más verde, ¿por qué es una señal de alarma?

Veinte años de datos satelitales muestran que una franja de desierto costero, que se extiende desde el norte de Perú hasta Chile es cada vez más verde, pero no... 28.07.2023, Sputnik Mundo

Los oasis de niebla dispersos y llenos de una vegetación única, llamados lomas, salpican 2.800 kilómetros de la árida costa. Su única fuente de agua es la niebla generada por el mar. Esta región tiene una pluviosidad media de solo 3 a 13 mm al año, y muchos años no llueve en lo absoluto, por lo que carece casi por completo de vegetación.Especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como los tomates silvestres, el amenazado cóndor andino y las ahora populares plantas del aire (Tillandsia), llaman hogar a estas islas verdes en medio del desierto.Estos delicados ecosistemas sufren altibajos con los ciclos climáticos: a veces desaparecen por completo durante cinco o diez años, pero luego el aumento de las lluvias durante los periodos de El Niño también desencadena impresionantes periodos de floración.Pero en las dos últimas décadas, los datos por satélite revelan que las lomas diseminadas por la larga franja de estribaciones entre las altas montañas de los Andes y el vasto océano están creciendo. Si bien esto es una bendición para la flora y la fauna locales, muchas de las cuales están en peligro de extinción, sus semillas probablemente signifiquen problemas en otros lugares.La gran extensión de estos cambios alterará la limitada distribución de recursos de la zona. Las tierras agrícolas de regadío también se están extendiendo, añadiendo más verde a la región. Este cambio en el uso de la tierra también afecta directamente a las lomas. Mientras tanto, otras zonas se están oscureciendo inesperadamenteLepage y sus colegas tardaron tres años en verificar su análisis, con numerosos viajes de campo para investigar algunas de las franjas verdes que habían identificado."En primer lugar, la franja asciende a medida que miramos hacia el sur, pasando de 170-780 metros en el norte de Perú a 2.600-4.300 metros en el sur del país", dice Barnes. "Esto es contraintuitivo, ya que esperaríamos que las temperaturas de la superficie descendieran tanto al desplazarse hacia el sur como al ascender en altitud".Para su sorpresa, el mayor reverdecimiento se producía en lo que antes eran las zonas más áridas."En el norte de Perú, la franja verde se encuentra principalmente en la zona climática correspondiente al desierto árido caliente", señala Lepage. "A medida que exploramos la franja hacia el sur, esta asciende hasta situarse en su mayor parte en la estepa árida cálida y, finalmente, atraviesa hasta situarse en la estepa árida fría. Esto no coincidía con lo que esperábamos basándonos en el clima de esas regiones".Aunque los investigadores aún no pueden descartar que el aumento del verdor no forme parte de algún ciclo climático regional más largo que los 20 años de datos existentes no hayan captado, las tendencias coinciden en general con los cambios en los ciclos de precipitación impulsados por las concentraciones globales de CO₂ durante este periodo.El equipo explica que la relación entre el enverdecimiento adicional y las temperaturas de la tierra no es tan sencilla y requiere más investigación."No hay nada que podamos hacer para detener los cambios a una escala tan grande. Pero conocerlo ayudará a planificar mejor el futuro", concluye Lepage.

