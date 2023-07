Un truco sencillo puede mejorar la memorización y facilitar el aprendizaje, según un nuevo estudio

https://sputniknews.lat/20230729/un-truco-sencillo-puede-mejorar-la-memorizacion-y-facilitar-el-aprendizaje-segun-un-nuevo-estudio-1142059045.html

ciencia

sociedad

memoria

psicología

experimento

A los 420 sujetos experimentales se les pidió que se imaginaran que eran ladrones de arte durante un día. A continuación, se les dividió aleatoriamente en dos grupos. A un grupo se le dijo que eran ladrones de arte profesionales y que estaban robando un museo en ese preciso momento, mientras que al otro grupo se le dijo que el robo solo se estaba preparando y que necesitaban estudiar el museo para planificarlo.Tras recibir estos dos conjuntos de instrucciones, que los investigadores denominaron motivación imperativa e interrogativa, los participantes jugaron al mismo juego de ordenador con las mismas reglas y puntuación. En él, tenían que explorar una galería de arte virtual.Cuatro puertas de distintos colores en la pantalla representaban cuatro salas de cuadros. Cuando el jugador hacía clic en una puerta, se le revelaba un cuadro de esa sala y su precio. Algunas de las puertas escondían cuadros más valiosos que otros. Independientemente de las instrucciones recibidas al principio, todos los participantes recibían una bonificación en metálico real por los cuadros más caros.Al día siguiente, se les pidió a los participantes sin aviso previo que hicieran una prueba de memoria y contestaran si reconocían el cuadro. Se les mostró un total de 175 obras, de las cuales 100 las habían visto el día anterior y 75 eran nuevas. Si un cuadro les resultaba familiar, se les pedía que recordaran cuánto costaba.Durante la prueba, los participantes que imaginaron que estaban planeando un robo (es decir, que recibieron una motivación interrogativa que fomentaba la curiosidad y el ánimo de explorar) reconocieron los cuadros con más precisión y nombraron su valor. Al mismo tiempo, la recompensa prometida mejoraba la memoria: era más probable que recordaran los cuadros valiosos. Curiosamente, este efecto no se produjo entre los participantes que se imaginaron a sí mismos como ladrones en pleno asalto a la galería.Sin embargo, el subgrupo con motivación imperativa, es decir, con la actitud mental de resolver una tarea urgente, difería a su manera. Estos participantes fueron mejores a la hora de determinar qué puertas escondían los objetos expuestos más valiosos y, por tanto, se apoderaron de un gran número de cuadros caros. Como resultado, su "botín" fue unos 230 dólares más caro que el del otro subgrupo.Los investigadores no afirman que alguna de las motivaciones sea mejor. Por ejemplo, la sintonía con una situación estresante más intensa puede ser más eficaz para resolver problemas a corto plazo.Pero un estado de estrés no ayuda a estimular la memoria a largo plazo. Si el objetivo es animar a la gente a buscar información y recordarla para el futuro, quizá una motivación interrogativa previa ayudaría a retener mejor la información.Los científicos están realizando ahora estudios adicionales para examinar qué partes del cerebro se activan durante la motivación imperativa e interrogativa. A partir de los resultados, planean elaborar recomendaciones prácticas para su uso en psicoterapia.El experimento fue realizado por expertos del Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad Duke (EEUU) y sus resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

sociedad, memoria, psicología, experimento