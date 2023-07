Un vaso de niebla: así atrapan el agua para las comunidades rurales del norte chileno

https://sputniknews.lat/20230729/un-vaso-de-niebla-asi-atrapan-el-agua-para-las-comunidades-rurales-del-norte-chileno-1142055592.html

Buscando una alternativa sustentable para captar agua de uso en zonas rurales con escasez hídrica de la región de Arica y Parinacota, investigadores... 29.07.2023, Sputnik Mundo

En Quebrada de Camarones, unos 1.986 kilómetros al norte de Santiago, la disponibilidad hídrica se reduce a los 2.000 litros de agua por persona a la semana que se reparten en camiones cisterna. Investigadores desarrollaron un proyecto para revertir la situación en esta y otras comunidades.El proyecto, llamado Transferencia tecnológica social basada en la captación de agua de niebla para zonas rezagadas: Un pilotaje de atrapanieblas, propone obtener agua de la niebla de las costas de Arica y Parinacota, conocida como camanchaca: una niebla espesa y baja que va desde la costa hacia el interior.La iniciativa está dirigida por el arqueólogo del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá Calogero Santoro Vargas. Junto con un equipo de investigadores, desarrollaron una tecnología piloto de atrapanieblas que pueda capturar el agua de la Quebrada de Camarones.El proyecto implica una transferencia tecnológica a las comunidades de Cuya, Caleta Camarones y el pueblo de Camarones, quienes se capacitarán en la captura de agua mediante este sistema para su instalación y autogestión.En conversación con Sputnik, Santoro explicó que en el norte de Chile hay cientos de kilómetros sin ninguna vertiente de agua, ni valles. No obstante, hay muchos sitios arqueológicos que indican que "la gente vivió en ese lugar durante miles de años. ¿Entonces, de dónde salió el agua para que vivieran ahí?".Para responder esta pregunta, el arqueólogo destacó el trabajo del antropólogo Horacio Larraín, quien observó que en la parte alta de la cordillera, sobre la costa, hay rocas que durante la noche y parte del día están cubiertas por la camanchaca."En el fondo, constituyen los primeros atrapanieblas", agregó el universitario.Santoro refirió que toda esa historia arqueológica, en conjunto con la información paleoclimática, coincidió con el trabajo que realizaba la Universidad Católica de Chile para ver la factibilidad técnica de capturar agua de niebla para consumo humano. "Juntamos estos dos esfuerzos. Por un lado, el esfuerzo científico-histórico y la investigación científico-técnica que ha hecho la Católica"."Entonces postulamos este proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que está destinado a mostrar de manera piloto que es posible utilizar esta agua para satisfacer un problema puntual de una comunidad particular, que es la Caleta Camarones", agregó Santoro.El funcionamiento del proyecto pilotoEl arqueólogo explicó que el plan consiste en la instalación, en la parte alta de la Caleta Camarones, de una estación meteorológica que mide la temperatura y la velocidad del viento, así como la temperatura ambiental; y de un atrapaniebla, que es una malla de un metro cuadrado que recoge el agua condensada y que cuenta con un marcador que indica qué cantidad se captura por día."Ahí entonces empieza el análisis estadístico para ver el comportamiento del fenómeno y hacer predicciones a futuro para ver cuáles son los mejores meses", para la captura del líquido vital, detalló Santoro.Para el proyecto los investigadores han debido desarrollar una serie de determinaciones técnicas, puesto que no es tan solo atrapar el agua, sino también llevarla hasta la Caleta. Son casi 12 kilómetros de trayectoria desde donde se captura hasta el punto en el que será utilizada.El arqueólogo enfatizó que el norte de Chile siempre ha vivido siempre bajo situación de estrés hídrico y que no ha sido tomado en cuenta porque es un problema que no sucede en Santiago. El investigador emplazó a todas las instituciones del Estado y las empresas a que tomaran este plan piloto, puesto que es "una alternativa posible ya".

