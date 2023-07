https://sputniknews.lat/20230730/europa-enfrenta-un-incremento-de-los-precios-de-vegetales-por-la-ola-de-calor-extrema-1142081498.html

Europa enfrenta un incremento de los precios de vegetales por la ola de calor extrema

30.07.2023

En Grecia, tercer productor europeo de aceite de oliva, las anormales olas de calor han alcanzado temperaturas superiores a los 40 °C, provocando enormes incendios que quemaron grandes extensiones de tierras de cultivo, incluso plantaciones de olivos, y se han cobrado la vida de al menos cuatro personas. Julio de 2023 tiende a convertirse en el mes más caluroso en toda la historia del planeta, según Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la UE. Las dos industrias principales de la isla griega de Creta, el turismo y la agricultura, compiten este año por las limitadas reservas de lluvia invernal de la isla mediterránea que la mantienen durante todo el año en temporada de siembra y cosecha.Antonis Keramianakis, agricultor de hortalizas que posee instalaciones de invernadero en el sur de Creta, afirma que el intenso calor de las dos últimas semanas prácticamente destruyó toda su cosecha de plantones que ahora deben volver a crecer. Otros cultivadores de hortalizas de la zona se enfrentan al mismo problema.El agricultor admitió que duplicar el trabajo subirá los precios de las limitadas cosechas de tomates, pepinos, berenjenas y pimientos que se ofrecerán en los mercados nacionales y europeos al llegar la temporada de cosecha.Ilias Stefanakis, un melonero que posee 10 acres de tierra en la localidad de Akrotiri, en el oeste de Creta, dijo a Sputnik que Grecia y Europa tendrán un menor suministro de esta fruta tras la ola de calor más larga de la historia del país."Mi producción bajó a una cuarta parte, por lo que no exportaré a Europa todo lo que quería, y las toneladas que iba a ofrecer al mercado local también serán muchas menos", afirmó.El calor anormal afectará aún más a la industria del aceite de oliva, donde la falta de agua durante la temporada calurosa puede perjudicar la producción durante años, informaron a Sputnik.Manolis Tsoupakis, un olivarero cretense que posee 3.000 árboles, señaló que los árboles jóvenes necesitan unos 4 galones de agua al día de lo contrario su productividad disminuiría durante la temporada de cosecha a partir de noviembre, así como durante otras dos o tres temporadas.A medida que los inviernos boreales se vuelven más secos, la isla lucha por mantenerse autosuficiente, y los millones de turistas que llegan a Creta de junio a agosto elevan la demanda de agua, lo que complica la vida a los agricultores locales, explicó Tsoupakis."Así que ahora intentamos proporcionar la cantidad de agua suficiente para cubrir las necesidades de los árboles durante la ola de calor y evitar posibles daños a la producción en noviembre", indicó a tiempo de agregar que no prevé una buena cosecha de aceitunas esta temporada. Asimismo, predijo que los precios del aceite de oliva subirán notablemente en todo el mundo, ya que la ola de calor sigue azotando no solo a Grecia, sino también a los cuatro principales países productores de aceite de oliva: España, Italia, Marruecos y Argelia.

