Al estilo de George Orwell: ¿en EEUU se censura y se manipula a la población?

Al estilo de George Orwell: ¿en EEUU se censura y se manipula a la población?

Como en la novela '1984', de George Orwell, en Estados Unidos se desinforma y se manipula a la población, según un artículo de Peter Van Buren publicado este... 31.07.2023

La novela de Orwell explora el concepto de desinformación y su papel en el control y la manipulación de la sociedad. De este modo, el autor presenta un futuro distópico en el que un régimen totalitario, dirigido por el Partido y su cabeza visible, el Gran Hermano, ejerce un control absoluto sobre las vidas de sus ciudadanos, incluida su forma de pensar, recuerda Va Buren, quien resalta el newspeak, un concepto que utiliza el libro para describir al lenguaje diseñado para restringir y manipular el pensamiento reduciendo la gama de ideas expresables."El newspeak pretende reemplazar palabras y conceptos que podrían desafiar o criticar la ideología del Partido, controlando eficazmente la forma en que la gente piensa y se comunica (en nuestro propio tiempo y lugar, piense en "sin techo", "mal hablado", LGBTQIAXYZ+, "nacionalista", "terrorista")", afirma el articulista, quien resalta también el término de "pensar doble" (Double Think), "que se refiere a la capacidad de mantener dos creencias contradictorias simultáneamente y aceptar ambas como verdaderas".De acuerdo con Van Buren, esta técnica de manipulación psicológica permite al Partido controlar las mentes de sus ciudadanos y hacerles creer en información falsa o abrazar ideas contradictorias sin cuestionarlas y tiene como objetivo controlar la memoria colectiva de la sociedad, asegurando que la versión de la realidad del Partido permanezca incuestionable."1984 cerró el mercado de las ideas. Lo mismo para 2023", señala Van Buren, quien afirma que, en el Estados Unidos actual, el medio son las redes sociales y el Ministerio de la Verdad es el Poder Ejecutivo, principalmente el FBI.Según el articulista, el FBI etiquetó como desinformación y trató de censurar temas como el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden; la teoría de la fuga del laboratorio COVID; la eficacia y el valor para la sociedad de las mascarillas, los encierros y las vacunas; el discurso sobre la integridad electoral y las elecciones presidenciales de 2020; la seguridad del voto por correo, e incluso cuentas paródicas que se burlan del presidente (por ejemplo, una sobre Finnegan Biden, la hija de Hunter Biden).Van Buren pone como ejemplo el término "terrorismo doméstico", que se extendió para cubrir todo, desde los defensores del poder blanco hasta los manifestantes del 6 de enero que tomaron el Capitolio en 2021, pasando por los manifestantes de Black Lives Matter. "Simplemente no puede ser todas esas cosas todo el tiempo, pero puede ser todas esas cosas en diferentes momentos, según sea necesario", afirma.De acuerdo con Van Buren, el FBI ha llegado al extremo de pedir a empresas como Meta* —la empresa matriz de Facebook* e Instagram*— y a Alphabet —la matriz de Google y YouTube— que censuraran a los estadounidenses que se expresaban en línea sobre el conflicto en Ucrania y que estaban protegidos por la Constitución, según se conoció por una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. "Bajo la presidencia de Joe Biden, el Gobierno ha emprendido el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos. Esa fue la extraordinaria conclusión a la que llegó un juez federal en el caso Missouri contra Biden", escribe Van Buren."El caso puso de manifiesto los increíbles extremos a los que han llegado la Casa Blanca de Biden y sus agencias federales para intimidar a las plataformas de redes sociales con el fin de que eliminen las opiniones políticas que no les gustan. La Casa Blanca ha apelado y ha obtenido una suspensión, con la esperanza de conservar esta poderosa herramienta de control del pensamiento sacada de 1984. Una victoria de la censura de los estadounidenses y sus pensamientos podría ser la mayor amenaza a la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos", concluye el autor.*Meta, propietaria de Facebook e Instagram, está prohibida en Rusia por extremista.

