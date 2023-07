https://sputniknews.lat/20230731/argentina-consigue-financiacion-para-pagarle-al-fmi-y-llegar-a-las-urnas-1142127193.html

Argentina consigue financiación para pagarle al FMI y llegar a las urnas

Argentina consigue financiación para pagarle al FMI y llegar a las urnas

El gobierno argentino consiguió fondos para pagarle al FMI y llegar sin mayores turbulencias a las elecciones internas de agosto, antes de recibir nuevos... 31.07.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que pagará los próximos vencimientos al FMI "sin usar reservas" y con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y parte del swap ampliado con China para pagar en yuanes.A fines de la semana pasada, el Gobierno argentino llegó a un acuerdo con el staff del Fondo, a partir se beneficiaría con 7.500 millones de dólares para fortalecer las reservas federales, pero ese desembolso sería luego de las elecciones internas nacionales de este 13 de agosto."Está claro que la medida que tomó Massa es la correcta porque alarga los plazos", dijo a Cara o Ceca Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, quien respaldó al ministro y candidato a presidente."El acuerdo no es el óptimo. Es inflacionario e implica emitir deuda en pesos. Encima de eso, tuvimos la peor sequía. Nosotros renegociamos para ganar margen de maniobra y soberanía. Hay que romper el cepo del FMI", agregó.Rossi afirmó que "el objetivo es la unificación cambiaria y es incómodo tener un desdoblamiento", pero sostuvo que endeudar al país no es la solución. "Necesitamos que entren más dólares, pero para eso necesitamos más exportaciones. Los de Juntos por el Cambio quieren solo timba".Apresaron al hijo del presidente de ColombiaEl sábado pasado encarcelaron a Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico e hijo mayor del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.También arrestaron a su ex esposa, Daysuris Vásquez, quien denunció que él había recibido 153.000 dólares de un narcotraficante para la campaña de su padre y se quedó con ese monto.En diálogo con Cara o Ceca, el periodista colombiano Diego Aretz dijo que “estamos viendo un accionar más parecido al de las mafias que al de la política. Nicolás se habría quedado con fondos de campaña, que además habrían sido entregados por delincuentes, gente con una reputación terrible”.“En Colombia, los políticos tienen reputación de ladrones. Para muchos, que el hijo de Petro haya sido capturado no es una novedad, por su descreimiento. Los más cercanos al presidente, dirán que esto es una persecución y otros, que esto es un indicio de que él también es corrupto”, agregó.

