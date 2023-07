https://sputniknews.lat/20230731/exfiscal-de-eeuu-dice-que-prefiere-arrojarse-de-un-puente-antes-que-votar-por-trump-o-biden-1142097231.html

Exfiscal de EEUU dice que prefiere arrojarse de un puente antes que votar por Trump o Biden

Exfiscal de EEUU dice que prefiere arrojarse de un puente antes que votar por Trump o Biden

El exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que no votaría por el expresidente Donald Trump en las elecciones del próximo año si este fuera... 31.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-31T03:38+0000

2023-07-31T03:38+0000

2023-07-31T03:38+0000

internacional

política

donald trump

joe biden

william barr

eeuu

partido republicano (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/19/1138637274_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_f49ce6d72013e670cace6ce992ef6e7f.jpg

"Me arrojaría de un puente". Así respondió Barr cuando le preguntaron en la cadena NBC News por quién votaría en 2024 si solo estuvieran esas dos opciones. "He dejado claro que me opongo firmemente a Trump para la nominación y no respaldaré a Trump", dijo al medio este exprocurador que estuvo a cargo del Departamento de Justicia durante la Administración Trump. NBC entrevistó a 44 exfuncionarios que ocuparon distintos cargos en el Gobierno del republicano, pero solo cuatro de ellos admitieron formalmente que lo están apoyando en su campaña por obtener la nominación republicana para ser candidato presidencial.Otros funcionarios prefirieron abstenerse y unos más se pronunciaron abiertamente contra Trump. Entre los que apoyan la candidatura de Trump para otro mandato están el exfiscal general en funciones Matthew Whitaker, su último jefe de gabinete, Mark Meadows; el exjefe de presupuesto Russell Vought, y el exdirector en funciones de inteligencia nacional Richard Grenell, que en junio tuiteó "Trump 2024" por encima de un tuit del principal rival republicano de Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.Un portavoz de Meadows dijo que apoya "plenamente" a Trump, mientras que Vought tuiteó en mayo que Trump "es la única persona en la que confío para llevar una bola de demolición al Estado Profundo".Entre los que no han respaldado a Trump se encuentran su exsecretario de Estado y director de la CIA, Mike Pompeo; un exsecretario de Defensa, Pat Shanahan; un exjefe de personal, John Kelly; y dos de sus directores de inteligencia nacional, Joseph Maguire y Dan Coats.Otro exjefe de gabinete, Mick Mulvaney, está entre los que quieren que Trump sea derrotado en las primarias del Partido Republicano.El exsecretario de Defensa, Mark Esper, dijo a CNN en una entrevista a principios de este mes que no planea respaldar a nadie y cree que Trump "no es apto para el cargo porque se pone a sí mismo en primer lugar y creo que cualquiera que se presente a un cargo debe poner al país en primer lugar."

https://sputniknews.lat/20230722/estadounidenses-consideran-que-biden-y-trump-no-estan-aptos-para-la-reeleccion-1141822750.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, joe biden, william barr, eeuu, partido republicano (eeuu)