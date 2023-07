https://sputniknews.lat/20230731/netanyahu-rechaza-como-injerencia-las-criticas-internacionales-a-su-reforma-judicial-1142102245.html

Netanyahu rechaza como injerencia las críticas internacionales a su reforma judicial

Netanyahu rechaza como injerencia las críticas internacionales a su reforma judicial

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desestimó las críticas internacionales de que su reforma judicial está socavando la... 31.07.2023, Sputnik Mundo

"Nunca comenté los debates internos de otras democracias", dijo el mandatario israelí al periodista Mark Levin el 30 de julio y agregó: "Todo el mundo tiene una opinión sobre Israel; no tienen una opinión sobre los disturbios en Francia o las protestas allí, o los debates que ocurren en otros países". Netanyahu también dijo que Estados Unidos estaba experimentando "un gran debate entre la Corte Suprema y el ejecutivo en este momento y realmente no me importa comentarlo". La administración de Biden ha expresado repetidamente su oposición a la reforma israelí y ha pedido al Gobierno que no avance en la legislación sin antes alcanzar un amplio consenso. Pero Netanyahu prometió que no se dejaría influenciar por la presión internacional. La semana pasada, los legisladores aprobaron una medida que impide que los jueces anulen decisiones gubernamentales y ministeriales por considerarlas "no razonables". La ley fue aprobada por los 64 miembros de la coalición, mientras que toda la oposición de 56 miembros la boicoteó no votando. Mientras, se intensificaban las protestas en las calles, la oposición vehemente de figuras judiciales, de seguridad, económicas y públicas, las repetidas advertencias de los aliados y la amenaza de miles de reservistas militares que prometen dejar el servicio. Netanyahu dijo en la entrevista con Fox que todavía estaba tratando de llegar a un acuerdo, pero culpó a la oposición del fracaso de las conversaciones. Dijo que tres meses de negociaciones no habían llevado a ninguna parte porque "la oposición es rehén de una minoría extrema que organiza todas estas protestas y manifestaciones". La oposición, sin embargo, culpa a Netanyahu y pide que se congele el paquete legislativo por 18 meses como condición para regresar a la mesa negociadora. La entrevista de Netanyahu con Fox fue una de varias que ha dado en los últimos días a la prensa extranjera y no a la israelí. El primer ministro dijo en Fox que la prensa israelí estaba tergiversando el debate sobre la reforma.

