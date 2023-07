https://sputniknews.lat/20230801/el-muro-acuatico-entre-texas-y-mexico-buscan-un-culpable-de-su-decadente-sistema-politico-1142048587.html

​​El 'muro acuático' entre Texas y México: buscan un culpable de su "decadente sistema político"

Bajo el argumento de detener el flujo migratorio desde México hacia Texas —estado que colinda con las entidades mexicanas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua—, el gobernador texano autorizó la construcción de esta especie de valla flotante conformada por boyas naranjas de poco más de un metro de diámetro cada una, en los alrededores de Eagle Pass. La acción texana despertó la inconformidad de la diplomacia del país latinoamericano. La canciller Alicia Bárcena aseguró recientemente que el 75% de las boyas que fueron instaladas en el río Grande que está en el lado mexicano, por lo que se enviaron dos notas diplomáticas a Washington como muestra de inconformidad."Estamos hablando de 305 metros, no estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no, es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar porque, de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Entonces, hemos enviado ya dos notas diplomáticas muy claras diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970", sentenció Bárcena el pasado 26 de julio.Los dichos de la canciller mexicana llegaron un par de días después de que el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos informara que demandó al estado de Texas por las barreras flotantes instaladas.Sin embargo, ¿qué significa este nuevo capítulo de tensiones bilaterales? Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas internacionales, Carlos Manuel Alvarado, todo se trata de una medida "política y electorera" por parte de los republicanos (partido al que pertenece Greg Abbott) para afianzar camino rumbo a las elecciones del próximo año, cuando los estadounidenses elegirán a su próximo presidente.Aunque el muro acuático es una de las pocas acciones que se han materializado por parte de los republicanos —quienes constantemente atacan a la migración mexicana y centroamericana en sus discursos—, la realidad es que el ala conservadora de Estados Unidos también ha puesto sobre la mesa enviar tropas a territorio mexicano.Por ejemplo, el congresista republicano Dan Crenshaw afirmó el 30 de julio que enviar al Ejército de Estados Unidos a la nación latinoamericana para combatir a los grupos de la delincuencia organizada no es una invasión, sino "un paso legal" que se daría en conjunto con las autoridades mexicanas. Sin embargo, este tipo de medidas, sostiene el especialista, son prácticamente imposibles en el marco de los acuerdos y tratados que tienen México y Estados Unidos. ¿Qué ganan los republicanos?De acuerdo con el analista, el discurso de los republicanos puede tener eco en el sector más conservador de Estados Unidos, que percibe a los migrantes como una amenaza a su economía y sus supuestos valores democráticos. Estas ideas y narrativas en contra de los mexicanos, dice el analista, pueden tener éxito en "el sector anglosajón, el sector blanco, el sector racista, el xenófobo, con bajo estudios, que es en donde tienen éxito este tipo de discursos".Con sus amagos y acciones en contra de los mexicanos y el resto de los migrantes de Centroamérica, el ala más conservadora de los republicanos "gana la imagen mediática, genera un circo, roba pantalla y tiene un éxito gigante", concluye.

