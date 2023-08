https://sputniknews.lat/20230801/la-autoridad-sanitaria-de-eeuu-advierte-sobre-lepra-endemica-en-el-sureste-del-pais-1142128412.html

La autoridad sanitaria de EEUU advierte sobre lepra endémica en el sureste del país

WASHINGTON (Sputnik) — Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, siglas en inglés) advirtieron este 31 de julio sobre... 01.08.2023, Sputnik Mundo

"El estado de Florida ha sido testigo de una mayor incidencia de casos de lepra que carecen de los factores de riesgo tradicionales. Esa tendencia, además de disminuir los diagnósticos en personas nacidas en el extranjero, aumenta la evidencia de que la lepra se ha vuelto endémica en el sureste de EEUU", apuntaron las autoridades en un comunicado. También conocida como Mal de Hansen, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica, causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos y la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Los CDC señalaron que los casos de lepra se duplicaron en Florida durante la última década, y el más reciente, un hombre de 54 años, alega que no viajó al extranjero ni tuvo contacto con personas de países endémicos de esta dolencia."La transmisión de la lepra no se ha dilucidado por completo. El contacto prolongado de persona a persona a través de gotitas respiratorias es la ruta de transmisión más reconocida. Se encontró que un alto porcentaje de casos de lepra no relacionados en el sur de los Estados Unidos portaban la misma cepa única de M. leprae propia de los armadillos de nueve bandas en la región, lo que sugiere una gran probabilidad de transmisión zoonótica", detalló la institución de salud. Asimismo, los CDC recalcaron que la lepra ha sido "históricamente poco común" en Estados Unidos, con un pico de incidencia en 1983, pero en las décadas finales del siglo XX se registró una "reducción drástica" en el número de casos anuales.

