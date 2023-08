Biden pedirá al Congreso que pague por las armas de Taiwán del presupuesto para Ucrania

https://sputniknews.lat/20230802/biden-pedira-al-congreso-que-pague-por-las-armas-de-taiwan-del-presupuesto-para-ucrania-1142171689.html

La petición de la Casa Blanca pretende acelerar los envíos de armas a Taiwán en medio de una supuesta amenaza creciente de Pekín, indica el periódico británico The Financial Times.Según las fuentes, la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos incluirá fondos para Taipéi en una petición suplementaria como parte de un esfuerzo para acelerar los envíos de armas. Si el Congreso aprueba la solicitud, sería la primera vez que Taiwán recibiría armas a través de un sistema financiado por los contribuyentes estadounidenses.Se espera que la solicitud sea enviada ya en agosto. El diario indicó que la Casa Blanca rechazó hacer comentarios o revelar detalles sobre cuánto dinero se solicitará para Taipéi.El 28 pasado de julio, el presidente estadounidense instruyó asignar unos 345 millones de dólares en ayuda de defensa para la isla. Esta decisión llega tras una ruptura en el contacto entre militares de EEUU y China, aunque la Administración Biden ha dicho repetidamente que busca mantener el statu quo en el estrecho de Taiwán y que sigue comprometida con los acuerdos previos entre Washington y Pekín respecto a dicho territorio. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tan Kefei, calificó la ayuda militar de Washington a Taipéi como una grave injerencia en los asuntos internos de Pekín. El vocero señaló que el tema de Taiwán afecta los intereses fundamentales de China y es una línea roja en sus relaciones con EEUU que no debe cruzarse.La tensión en torno a Taiwán se agravó tras la visita a la isla de Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

