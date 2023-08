Comisión de Bolsa y Valores de EEUU habría presionado a Coinbase a comerciar solo en bitcoin

Omar López, experto en bitcoin y criptoactivos, señaló en exclusiva para Sputnik que "esto es un tema comercial, la SEC no ha parado en su intento de perturbar el mercado de las criptomonedas, y la falta de regulación hace que no puedan meter mano. Por lo tanto, las operaciones de trading que se realizan en las plataformas de comercio de criptoactivos, generan enormes ganancias de las cuales ellos no pueden disponer".