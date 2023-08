https://sputniknews.lat/20230802/el-hijo-de-gustavo-petro-se-declara-inocente-de-presuntos-delitos-de-corrupcion-1142163385.html

El hijo de Gustavo Petro se declara inocente de presuntos delitos de corrupción

El hijo de Gustavo Petro se declara inocente de presuntos delitos de corrupción

BOGOTÁ (Sputnik) — Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, anunció el 1 de agosto que colaborará con la Justicia de su país en el marco de... 02.08.2023, Sputnik Mundo

"Quiero anunciar a Colombia que he decidido iniciar un proceso de colaboración para contar nuevos hechos. Lo hago por mi familia y mi bebé que viene en camino", afirmó el hijo del mandatario durante la audiencia. Durante el procedimiento judicial, el también diputado de departamento Atlántico señaló que no es culpable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por lo que no aceptó los cargos que se le imputan. Según los datos de la Fiscalía, el caso dio inicio cuando la exesposa de Petro, Day Vásquez, entregó su teléfono a las autoridades para que investigaran chats, llamadas y otras pruebas que demostrarían que el hijo del presidente se enriqueció ilícitamente y lavó dinero. Vásquez reconoció que esos dineros nunca entraron a la campaña presidencial del actual mandatario, sino que iban a ser destinados para la compra de una mansión en la zona de Villa Campestre, en la ciudad de Barranquilla. Por otra parte, la fiscalía insistió en que Nicolás Petro es un funcionario público y que el sueldo que recibe, al ser su única actividad, no justifica sus ingresos mensuales, que serían superiores a 50.000 dólares. Tras la detención de Nicolás, el presidente colombiano, Gustavo Petro reiteró que no intervendrá en el proceso judicial y le envió un mensaje de solidaridad a su hijo."A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso", escribió.

