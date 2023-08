https://sputniknews.lat/20230802/occidente-ha-metido-a-ucrania-en-una-espiral-mortal-y-la-otan-podria-salir-perdiendo-1142164503.html

Occidente ha metido a Ucrania en "una espiral mortal" y la OTAN podría salir perdiendo

Occidente ha metido a Ucrania en "una espiral mortal" y la OTAN podría salir perdiendo

Washington y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no se responsabilizan por sus decisiones en Ucrania, conduciendo así al país... 02.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-02T02:58+0000

2023-08-02T02:58+0000

2023-08-02T02:58+0000

eeuu

ucrania

occidente

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/02/1142166694_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_faffa4a9459fbadf56716e84a4b4c935.jpg

En entrevista para el blog Dialogue Works, Johnson consideró que, ante los pocos resultados obtenidos por los intentos de contraofensivas ucranianas, Occidente se deslinda y prefiere culpar a Kiev de no seguir sus consejos y estrategias, provocando aún más presión entre sus Fuerzas Armadas.Y es que aunque Estados Unidos sostiene que le ha dado a Ucrania todo lo que necesita para su defensa, la realidad es que esa versión es una mentira, afirmó el experto. De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el 4 de junio, cuando empezó la contraofensiva de Kiev, las tropas ucranianas han perdido cerca de 412 tanques y más de 1.300 vehículos. Además, se estima que las pérdidas humanas suman más de 26.000, prácticamente la mitad de los 60.000 soldados que Ucrania reportó haber reclutado en marzo.Sobre la situación en el campo de batalla, Larry C. Johnson aseguró que "Ucrania está en una espiral mortal" debido a que no puede reclutar a tantos hombres y no puede entrenarlos de manera adecuada, por lo que consideró que los soldados ucranianos "están siendo masacrados" sin que Estados Unidos se haga responsable por ello, a pesar de ser el país que más le brinda armamento a Kiev. La OTAN será una víctima más Uno de los factores que agrava la situación para las fuerzas de Zelenski es la falta de producción de artillería y municiones. Según el exagente de la CIA, Washington no tiene la capacidad industrial para aumentar 12 veces su producción de municiones, como sí lo ha hecho Moscú desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, dijo. De hecho, si Estados Unidos quiere lograrlo, le llevará años, estimó. Johnson también mencionó que Estados Unidos "no tiene el Ejército más poderoso del mundo, sino el más costoso". Sobre el envío de armas occidentales a Ucrania, el experto comentó que la "corrupción endémica" entre los altos círculos políticos de Kiev ha causado que una parte del armamento acabe en el mercado negro debido a la falta de controles y de fiscalización de las propias autoridades ucranianas. Respecto a cómo se seguirá desarrollando el conflicto, el exanalista de la CIA pronostica que Occidente y Ucrania perderán, mientras que "el rol de Estados Unidos va a disminuir de aquí en adelante y no va a mejorar", pues decidió iniciar "una forma de suicidio" que vulnera las bases que, en su momento, lo posicionaron como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial."Uno de las víctimas será la propia OTAN, que quedará dramáticamente debilitada, si no es que se verá forzada a colapsar", augura Johnson.

https://sputniknews.lat/20230801/ucrania-no-sabe-luchar-ofensivamente-por-que-se-complican-tanto-las-contraofensivas-de-kiev-1142154759.html

eeuu

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, occidente, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ fuerzas armadas