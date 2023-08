https://sputniknews.lat/20230802/restricciones-chinas-a-la-exportacion-de-metales-pekin-tiene-derecho-a-cuidar-sus-intereses-1142150182.html

Restricciones chinas a la exportación de metales: Pekín "tiene derecho" a cuidar sus intereses

Este 1 de agosto entran en vigor en China nuevas restricciones a la exportación de dos materiales imprescindibles para la fabricación de semiconductores y... 02.08.2023, Sputnik Mundo

La medida, que había sido anunciada por el Gobierno chino el mes pasado, básicamente exige a los exportadores contar con un permiso especial en el que deberán proporcionar los contratos de exportación pertinentes, pruebas de los usuarios finales, así como más información sobre los importadores y los usuarios finales, recopila el medio Global Times. De acuerdo con un anuncio publicado a principios de julio por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y la Administración General de Aduanas los exportadores deberán solicitar este permiso a partir de este 1 de agosto.El galio y el germanio se utilizan en la fabricación de chips, equipos de comunicación y defensa y otros componentes de alta tecnología.El galio, por ejemplo, se emplea en semiconductores compuestos, mientras que el germanio se utiliza en la comunicación por fibra óptica y en gafas de visión nocturna usadas por las fuerzas armadas en distintos países, abunda el diario. China es el principal proveedor de ambos materiales: las exportaciones chinas de galio representan el 94% del suministro mundial y las de germanio, el 83%, según la agencia Bloomberg.La nueva medida del gobierno de Pekín podría afectar a países importadores de este tipo de materiales, afirmaron al diario Global Times analistas y expertos en la materia, quienes defendieron la medida como una acción recíproca de China ante medidas de otros países que han afectado la política comercial del gigante asiático.Los expertos afirmaron en entrevistas con el diario chino que las empresas extranjeras afectadas deberían pedir a sus propios gobiernos que pongan fin a las prácticas injustas sobre las empresas chinas, en lugar de entrometerse en las normas de exportación de China.No se trata de una prohibición rotunda, pero el primer lote de entidades que podrían verse afectadas podría ser el de las naciones que han impuesto restricciones similares a China y perjudicado los intereses fundamentales de este país, dijo al medio Ma Jihua, un analista del sector.Los analistas también aclararon que, en lugar de "vengarse" o interferir con el funcionamiento normal de la cadena de valor global, el objetivo final de China es buscar la igualdad de condiciones.De acuerdo con el Global Times, en Estados Unidos y en países de la Unión Europea hay preocupación sobre los alcances de la nueva medida china y cómo afectará a sus propios procesos industriales.Preguntado por la medida en una rueda de prensa celebrada a principios de julio, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró que es una práctica común internacional que un país aplique controles a la exportación de artículos relevantes de acuerdo con la ley, y que no se dirige a ningún país en concreto.Mientras tanto, las acciones de conceptos relacionados con el germanio y el galio han registrado ganancias en China tras el anuncio sobre las normas de exportación. El lunes, Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co subió un 1,07% y Grinm Advanced Materials Co subió un 0,53%, informó el Global Times.

