Washington utilizaría el acuerdo sobre cereales para "demonizar" a Moscú

El medio sostiene que Washington comenzó a utilizar la "narrativa de los niños hambrientos de África" para atacar a Rusia mediante noticias sensacionalistas, luego de que Moscú suspendiera su participación en el acuerdo que desbloqueaba la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania debido a la falta de garantías para la seguridad nacional rusa. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de todo el grano que se exportó en el marco de la Iniciativa del Mar Negro, solo el 13% fue enviado a África, "y sólo una fracción llegó como ayuda alimentaria a los llamados países pobres".Por ejemplo, Egipto y Kenia, considerados países que "no embonan en el marco de países africanos de bajo consumo", fueron los que más ayuda alimentaria recibieron como parte del acuerdo referido.Kenia recibió un total de 438.000 toneladas métricas de maíz y trigo con el acuerdo, en contraste con los 2,9 millones de toneladas métricas de maíz y las 275.000 toneladas métricas de trigo que produjo durante la temporada 2022-2023.Por su parte, Egipto, el mayor importador del acuerdo alimentario, recibió más de 1,6 millones de toneladas métricas de trigo, en contraste con los 9,8 millones que produjo en la última temporada.Precisamente, la suspensión del acuerdo por parte de Rusia responde a que, según el presidente Vladímir Putin, el pacto solo sirvió para beneficiar a los productores ucranianos y no para ayudar a África, una de las principales razones por las que se había firmado la Iniciativa.Foreign Policy destaca que, mientras se acusa al Kremlin de complicar el problema del hambre en el continente africano, la Casa Blanca y la ONU han suspendido el envío de ayuda alimentaria, alegando preocupaciones de que el cargamento "sea robado o desviado para ser vendido".A esto se suma los retos que conlleva el cambio climático, un fenómeno que, si no provoca sequías en África, provoca inundaciones que terminan por arruinar las cosechas logradas.

