"Ya no resulta eficiente": ¿por qué Perú apuesta por crear la Policía de Orden y Seguridad?

El Gobierno peruano busca crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional y sumar efectivos para contener el déficit de entre 40.000 y 50.000... 02.08.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso de la República, el proyecto de ley N°5633/2023 que propone la incorporación a la Policía Nacional del Perú (PNP) de una nueva subdivisión denominada Policía de Orden y Seguridad.El objetivo de esta nueva categoría policial está enfocado en el fortalecimiento del rol de patrullaje y prevención del delito, la protección ciudadana y patrimonial, como también la convivencia pacífica.El contingente de la división policial proyectada de patrullaje y vigilancia estará conformado por reservistas de las Fuerzas Armadas y postulantes a la academia de la PNP, explicó el ministro del Interior, Vicente Romero, según consignó el medio local La República.La falta de personal policial para las tareas de vigilancia es tal que incluso hay voces que han llamado a que las Fuerzas Armadas intervengan en labores policiales, agregó el experto.Y es que, según estimaciones del Gobierno, la PNP tiene un déficit de entre 40.000 y 50.000 efectivos a nivel nacional."Se requiere mayor personal policial, dado que Lima es una ciudad que ha crecido exponencialmente", donde viven "cerca de 12 millones de habitantes", y la PNP "ha sido rebasada por esa ampliación de población que se ha dado en el tiempo", afirmó Manco.En el caso de la capital del país, el experto explicó que "la criminalidad asociada a las grandes urbes" junto con la "sobrepoblación y el desorden poblacional" han rebasado la capacidad de la Policía.El número de habitantes ha crecido, "pero la Policía se ha quedado en un nivel de fuerza y de capacidad de respuesta bastante limitada", subrayó."Se quiso arreglar un poco el tema con los famosos serenazgos", detalló Manco, en referencia al servicio de vigilancia municipal para los distintos distritos del país.No obstante, dichos servicios de seguridad pública "no tienen la capacidad de hacer uso de la fuerza, sino solamente para realizar patrullajes, vigilancia y detenciones mientras no involucre el uso de armas de fuego", aseguró.Por ello el servicio de serenazgo poco puede hacer, ya que "las bandas organizadas en Perú están empleando no solamente armas como pistola sino fusiles, armas de largo alcance con rango militar", denunció.El especialista suma otro elemento: "Ha entrado una criminalidad extranjera que ha sido asimilada por la criminalidad peruana".Así los criminales "han ido mejorando su accionar, mientras que la Policía se ha quedado en 20 años atrás en su capacidad de respuesta", concluyó.

