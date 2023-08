https://sputniknews.lat/20230803/lula-tiene-previsto-asistir-de-forma-presencial-a-la-cumbre-de-los-brics-1142216171.html

Lula tiene previsto asistir de forma presencial a la cumbre de los BRICS

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá de forma presencial a la próxima cumbre del grupo BRICS [Brasil, Rusia...

Este jueves el 3 de agosto, una fuente del Gobierno indio informó a Sputnik que el primer ministro de la India, Narendra Modi, no participará de forma presencial en la cumbre de los BRICS debido a la misma decisión tomada por el presidente ruso, Vladímir Putin. Al mismo tiempo, la fuente indicó que "se llegó a un acuerdo sobre los planes de expansión del BRICS, por lo que no existe ninguna disputa relacionada con el tema". Según el representante del Gobierno indio, su país estará representado en la reunión por el vicepresidente o por el ministro de Asuntos Exteriores. El 2 agosto, el periódico The Economic Times comunicó, citando a una fuente familiarizada con el asunto, que el Gobierno indio estaba estudiando la posibilidad de que Modi participe en la reunión del grupo BRICS por videoconferencia. El pasado 19 de julio, la oficina del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, informó que a la cumbre del grupo BRICS en Johannesburgo asistirán los líderes de Brasil, China, la India y Sudáfrica, mientras que Rusia estará representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Ese mismo día, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que el presidente Putin, tomó la decisión de participar en la cumbre en formato de videoconferencia.

