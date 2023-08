https://sputniknews.lat/20230803/pekin-insta-a-washington-a-no-organizar-viaje-de-transito-del-vicejefe-de-taiwan-a-eeuu-1142224757.html

Pekín insta a Washington a no organizar viaje de "tránsito" del vicejefe de Taiwán a EEUU

Pekín insta a Washington a no organizar viaje de "tránsito" del vicejefe de Taiwán a EEUU

PEKÍN (Sputnik) — China insta a Washington a que no organice el viaje de "tránsito" del vicepresidente de Taiwán, Lai Ching‑te, a EEUU, declaró el Ministerio... 03.08.2023

El viceministro de Exteriores de Taiwán, Alexander Yui, afirmó antes que Lai pasaría por Nueva York y San Francisco durante su viaje a Paraguay para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo del país latinoamericano, Santiago Peña. "[Instamos] a dejar de incrementar los lazos con Taiwán, a dejar de enviar falsas señales a las fuerzas separatistas de Taiwán y a que no se organice el viaje 'de tránsito' de Lai Ching‑te a EEUU", señala el comunicado.El ente diplomático subrayó que China vigilará de cerca la situación y tomará medidas para proteger su soberanía e integridad territorial. De acuerdo con la nota, Pekín pide a Washington que respete el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, y que cese su interacción con funcionarios taiwaneses. El Ministerio también señaló que la "independencia" de Taiwán no tiene ninguna posibilidad, y que cualquier acto de connivencia con fuerzas exteriores para conseguir la "independencia" está condenado al fracaso. En abril pasado, Lai fue designado como candidato para las elecciones a la jefatura del Ejecutivo de Taiwán, previstas para enero de 2024. Tsai Ing-wen, actual líder, lleva dos mandatos consecutivos en el cargo y ya no puede optar a la reelección. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a la isla el 3 de agosto de 2022, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

