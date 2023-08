https://sputniknews.lat/20230803/que-significa-la-baja-de-calificacion-crediticia-de-eeuu--1142204894.html

¿Qué significa la baja de calificación crediticia de EEUU?

¿Qué significa la baja de calificación crediticia de EEUU?

La agencia Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos de AAA a AA+, bajo el argumento del deterioro fiscal previsto para los... 03.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-03T04:41+0000

2023-08-03T04:41+0000

2023-08-03T04:41+0000

sputnik explica

📈 mercados y finanzas

eeuu

fitch ratings

janet yellen

washington

💶 divisas

dólar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139341379_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b04c122c35065b346905398e2eff9622.jpg

En primer lugar, la rebaja se produce inmediatamente después de la "vigilancia negativa" asignada por Fitch a la calificación AAA de esta nación en el mes de junio.En la prensa local la decisión de Fitch Ratings no ha sido tomada con mucho optimismo. La cadena CNN ha reconocido que se trata de un duro golpe para Estados Unidos debido a que el sistema financiero mundial se sostiene en la promesa de que el Gobierno estadounidense siempre pagará sus deudas. De hecho, abunda el medio, esa confianza hace que el dólar sea la divisa más preciada del mundo. Sin embargo, esta rebaja "amenaza con complicar" dicha apreciación. ¿Qué hacen las calificadoras? Las agencias calificadoras emiten una nota sobre el riesgo que implica prestarle a algún actor económico, como Gobiernos federales, locales e instituciones estatales. De algún modo, es un indicador para determinar la solvencia de los Estados. De esa manera, cuando la perspectiva es negativa significa que existe un riesgo latente de que, en la siguiente revisión, la nota baje aún más. En contraste, cuando la perspectiva es estable, si las condiciones se mantienen, la siguiente calificación no tendrá cambios. En tanto, cuando la perspectiva es positiva, esto significa que existe la posibilidad de que en la siguiente revisión suba la nota. En su comunicado, Fitch señaló que la rebaja de la calificación es un reflejo del deterioro fiscal que se espera durante los siguientes tres años; una carga de deuda del gobierno alta y creciente, así como la erosión de la gobernabilidad en las últimas dos décadas.En resumen, que la deuda estadounidense haya pasado de AAA a AA+ es un indicador negativo por donde quiera que se mire. Y es que, mientras más baja es una nota, mayores son los intereses que los inversores pedirán a cambio de prestarle dinero a un Gobierno —en este caso Estados Unidos—, ya que su deuda es catalogada como de "alto riesgo". Por el momento, los analistas estiman que las afectaciones hacia la economía estadounidense, por ahora, serán una cuestión de perspectiva, no tanto de efectos reales. Sin embargo, aclaró que podría ocurrir un efecto contrario: si la decisión de Fitch provoca el nerviosismo de los mercados y desata aversión al riesgo, "podría haber fácilmente la compra de Bonos del Tesoro de Estados Unidos y del dólar como refugio seguro. Para este experto, se trata de "un equilibrio muy delicado": CNN, por su lado, detalló que los futuros bursátiles apuntaban a una apertura más débil el 2 de agosto y los mercados mundiales se tambalearon durante la noche. EEUU no está acuerdo La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mostró su desacuerdo con la decisión de Fitch, a la que tildó de "arbitraria" y "anticuada". Incluso aseguró que la baja de la calificadora no cambia lo que los estadounidenses, los inversionistas y la gente de todo el mundo ya sabe: que los valores del Tesoro siguen siendo el activo líquido y seguro más importante del mundo. "El modelo de calificaciones cuantitativas de Fitch disminuyó notablemente entre 2018 y 202 y, sin embargo, Fitch anuncia su cambio ahora, a pesar del progreso que vemos en muchos de los indicadores en los que Fitch se basa para su decisión. Muchas de estas medidas, incluidas las relacionadas con la gobernabilidad, han mostrado mejoras en el transcurso de esta Administración", señaló la funcionaria federal.

https://sputniknews.lat/20230802/fitch-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-eeuu-por-su-deterioro-fiscal-y-su-carga-de-deuda--1142162856.html

https://sputniknews.lat/20230726/reserva-federal-de-eeuu-retoma-aumento-en-tasas-de-interes-y-llegan-a-su-maximo-en-22-anos-1141944177.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, eeuu, fitch ratings, janet yellen, washington, 💶 divisas, dólar