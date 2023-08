https://sputniknews.lat/20230804/autoridades-de-la-ciudad-de-mexico-investigan-el-caso-de-una-mujer-que-fue-robada-cuando-era-bebe-1142273314.html

Autoridades de la Ciudad de México investigan el caso de una mujer que fue robada cuando era bebé

El caso de Angélica Márquez, una mujer que afirma haber sido robada y vendida en la Ciudad de México en la década de 1970, ha consternado a los usuarios de... 04.08.2023, Sputnik Mundo

Márquez, quien actualmente tiene 46 años y vive en Guanajuato, estado en el centro de México, realizó un video en TikTok donde explicó que durante años sus padres le indicaron que era adoptada y que su madre biológica era una mujer alemana que, dadas sus circunstancias familiares, no podía volver a casa con un bebé."Ahora que he estado haciendo investigaciones sobre este tema en mi vida, descubro que mi madre no es ninguna mujer extranjera. La persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él junto con otro señor, me robaron, al parecer, de una casa a la que se metieron a robar", compartió. "Estaba yo allí y me robaron. Esto es una versión que tengo por una persona cercana a mi familia adoptiva y quien fue intermediaria. Ella se enteró años después", declaró desde la aplicación.De acuerdo con la información que ha recabado, la sustracción pudo ocurrir en la colonia Roma, una de las más famosas de la Ciudad de México."La persona que me regala con mi familia adoptiva cuenta que me tenían en condiciones terribles; estaba muy sucia. Esta le cuenta a mi mamá adoptiva, quien quería tener más hijos y ya no podía; tomó la oportunidad sin saber el contexto de lo que estaba pasando", agregó Márquez.Para finalizar el breve video, pidió a la población que ayuden a dar con el paradero de su verdadera familia. "Es mi derecho saber la verdad de lo que está pasando. Si fui una niña robada, hay gente que me estuvo buscando y, probablemente, me siga buscando", dijo.Posteriormente, en entrevista para el diario mexicano Milenio, Márquez dijo que se había acercado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que investigue el caso. "Van a iniciar la investigación para buscar en archivos en denuncia de robo o algo por el estilo y con la base de datos del registro de ADN", refirió.Además, comentó que ella entregó a las autoridades las pruebas con las que cuenta hasta el momento.Pero el caso de Angélica Márquez no es el único. Dadas las historias que se repetían entre varias personas que vivieron el periodo de la llamada Guerra Sucia en México (entre 1960 y 1980), en 2002 se conformó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para hallar a los menores de edad que fueron sustraídos de sus hogares en esa época. Se conoce como Guerra Sucia a la persecución que desde el Estado mexicano, en tiempos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se perpetró contra movimientos disidentes, guerrillas y manifestantes que buscaban una transformación social en el país latinoamericano, que además se inscribe históricamente en el Plan Cóndor implementado en la región durante esos años. En 2021, se avaló el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), con el que se enfocan en esta población durante esas décadas.

