El OIEA descarta presencia de minas en techos de la central nuclear de Zaporozhie

El OIEA descarta presencia de minas en techos de la central nuclear de Zaporozhie

VIENA (Sputnik) — Los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) accedieron el 3 de agosto a los techos de los reactores de la tercera y...

"Los expertos del OIEA no encontraron minas ni explosivos en los techos de los edificios de los reactores de las unidades tercera y cuarta, ni tampoco en la sala de turbinas", afirmó el director general de la agencia, Rafael Grossi. La nota detalla que los expertos obtuvieron el acceso en la tarde del 3 de agosto. Los expertos del ente se encuentran en la central desde el 1 de septiembre de 2022, después de la primera visita a la planta de Grossi. Anteriormente, se informó que los expertos del OIEA encontraron minas en la zona de amortiguación, entre las cercas internas y externas que rodean la central nuclear. Se precisa que, incluso, en caso de su detonación, esos dispositivos no debían constituir una amenaza para el sistema de seguridad de la planta y para la seguridad nuclear. Los expertos informaron que las minas estaban ubicadas en una zona restringida, a la que el personal de la estación no tenía acceso. Durante la inspección, no se detectaron minas en el perímetro interior. La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de la ciudad de Energodar, y desde marzo permanece bajo protección de los militares rusos. La planta cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.Las tropas ucranianas bombardean con regularidad Energodar y el adyacente recinto de la central. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú declaró que Kiev intenta crear las apariencias de una amenaza de catástrofe nuclear, bombardeando sin cesar esa planta atómica.El OIEA en más de una ocasión dijo que es necesario crear en su torno una zona de seguridad.

