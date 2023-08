https://sputniknews.lat/20230804/estas-2-estrellas-orbitan-tan-cerca-que-todo-el-sistema-cabria-dentro-de-nuestro-sol-1142263993.html

Estas 2 estrellas orbitan tan cerca que todo el sistema cabría dentro de nuestro Sol

Estas 2 estrellas orbitan tan cerca que todo el sistema cabría dentro de nuestro Sol

Se ha descubierto un sistema binario sin precedentes con una rotación tan cerrada que ambos objetos podrían caber cómodamente dentro de nuestro Sol. 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T17:56+0000

2023-08-04T17:56+0000

2023-08-04T17:56+0000

ciencia

espacio

🪐 astronomía

estrellas

enanas rojas

enanas marrones

astrofísica

centro de astrofísica harvard-smithsonian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142264704_231:113:1044:570_1920x0_80_0_0_652630ea9bdb5304f809c6435786e658.jpg

Se llama ZTF J2020+5033, está a solo 457 años luz de distancia y consiste en una enana marrón de gran masa y una enana roja de baja masa que giran una alrededor de la otra en una vertiginosa órbita de 1,9 horas. Se trata de la órbita más cercana a una enana marrón por un factor de 7, lo que hace que la distancia entre ambos objetos sea inferior a la mitad del radio del Sol.Muy pocas enanas marrones se han encontrado en sistemas binarios cerca a otras estrellas pequeñas. ZTF J2020+5033, según el equipo dirigido por el astrofísico Kareem El-Badry, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, podría ofrecernos algunas pistas sobre el motivo.Las enanas marrones, técnicamente, no entran en la definición de estrellas, ya que ocupan la zona intermedia entre las estrellas diminutas y los planetas masivos. Tienen entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter y son lo bastante masivas como para iniciar la fusión del deuterio en sus núcleos, pero no del hidrógeno que alimenta a las estrellas.Al ser más bien pequeñas y tenues, son difíciles de detectar. Conocemos unas 5.000 enanas marrones en la Vía Láctea y la mayoría de ellas están aisladas. Solo alrededor del 1% de las estrellas similares al Sol y de menor masa forman sistemas binarios con enanas marrones en un radio de unas pocas unidades astronómicas.Sin embargo, los astrónomos buscan estas estrellas binarias. Las enanas marrones emparejadas que interactúan con una estrella compañera pueden ayudarnos a medir sus propiedades y a comprender mejor su formación y evolución.El-Badry y sus colegas salieron en busca de binarias de baja masa que pudieran incluir una enana marrón utilizando la Instalación de Transitorios Zwicky, y descubrieron la ZTF J2020+5033. Un estudio de seguimiento con varios conjuntos de datos les permitió obtener mediciones precisas del sistema y confirmar sus características.La enana roja del sistema también es relativamente pequeña: solo un 17,6% del radio y un 13,4% de la masa del Sol. La enana marrón, por su parte, se encuentra justo en el límite superior de masa de estos enigmáticos objetos: tiene aproximadamente el radio de Júpiter, pero 80,1 veces su masa.Otras propiedades sugieren que ambos objetos son también bastante antiguos, lo que plantea interrogantes sobre cómo han llegado hasta donde están. El-Badry y sus colegas creen que ambos objetos habrían sido en su día considerablemente más grandes de lo que son, lo que implica que en su día estuvieron al menos cinco veces más distantes el uno del otro.Cuando el material de la estrella escapa, es frenado por el campo magnético de la estrella una distancia considerable antes de que finalmente escape. Al igual que un patinador que gira sobre hielo se frena extendiendo los brazos, esta distribución de masas ralentiza el giro de la estrella, lo que reduce la órbita en el caso de las binarias. A juzgar por la estrecha órbita de este sistema binario, este "frenado magnético" parece ser un proceso eficaz, incluso en estrellas de baja masa y enanas marrones.Esto significa que, en el futuro, la órbita de ZTF J2020+5033 debería seguir reduciéndose. Aunque es más pequeña y menos masiva que la enana roja, la enana marrón tiene una gravedad superficial ligeramente superior; esto a su vez significa que la enana marrón empezará a robar material de la enana roja a medida que se acerquen.Si el frenado magnético desempeña un papel en la órbita en descomposición, esta transferencia de masa debería comenzar en unas pocas decenas de millones de años. No estaremos aquí para verlo, pero el descubrimiento del sistema, tan cercano a nosotros, sugiere que estas binarias cercanas de baja masa son relativamente comunes. Es posible que no se hayan encontrado muchas porque son muy tenues.Sin embargo, la mejora de la tecnología de los telescopios podría revelarlas muy pronto, permitiendo a los científicos realizar un estudio más profundo del frenado magnético en estrellas diminutas.

https://sputniknews.lat/20211125/investigadores-espanoles-y-mexicanos-descubren-una-enana-marron-con-litio-que-nunca-se-destruye-1118656210.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

espacio, 🪐 astronomía, estrellas, enanas rojas, enanas marrones, astrofísica, centro de astrofísica harvard-smithsonian