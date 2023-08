https://sputniknews.lat/20230804/ine-ordena-a-amlo-abstenerse-de-opinar-sobre-xochitl-galvez-politica-opositora-a-su-gobierno-1142278048.html

INE ordena a AMLO abstenerse de opinar sobre Xóchitl Gálvez, política opositora a su Gobierno

INE ordena a AMLO abstenerse de opinar sobre Xóchitl Gálvez, política opositora a su Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador... 04.08.2023, Sputnik Mundo

En una votación por unanimidad, la comisión del INE ordenó al jefe del Ejecutivo federal que "se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa". El nuevo dictamen fue emitido después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mexicano ordenó al INE celebrar una nueva evaluación de la queja presentada por la senadora que ha sido blanco de denuncias retóricas y demandas penales del Gobierno y el oficialismo por los contratos gubernamentales que obtuvo siendo alcaldesa de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.El INE también ordenó el retiro o modificación de las conferencias de prensa del presidente y las versiones estenográficas en las plataformas del Gobierno del 10, 11, 14 y 17 de julio que contengan las expresiones denunciadas por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha). López Obrador ha comentado casi todos los días sobre la carrera política de Gálvez —una dirigente de origen indígena— con la intención de desprestigiar la trayectoria política de la principal aspirante a la nominación presidencial del Frente Amplio por México, que integran los tres principales partidos opositores representados en el Congreso de la Unión.La queja señala que López Obrador "está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas". La consejera del INE Claudia Zavala presentó como argumentos las declaraciones que realizó el mandatario mexicano en sus conferencias de prensa, en donde comentó que Gálvez es manipulada por un grupo de hombres y que, en la rudeza de la vida política, no importa el género. Antes del fallo, López Obrador afirmó que si aprobaba el dictamen mencionado sería una "violación flagrante a la libertad de expresión". "No hablo de la señora si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese Tribunal (Electoral) está vendido o alquilado; es realmente contrario a la libertad, es una violación flagrante a las libertades". Sobre sus propios comentarios, el jefe de Estado mexicano agregó: "¿dónde está la violencia? Esto es política, es lo más legal que puede haber". Gálvez reaccionó a la decisión en su cuenta de Twitter y publicó: "Celebro la decisión del INE de obligar a que se borren cuatro (conferencias de prensa) mañaneras donde se ejerció violencia política de género y que se detengan los ataques desde Palacio (Nacional)". La Presidencia de la República tiene un plazo de 12 horas para cumplir la orden del INE.

