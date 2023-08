https://sputniknews.lat/20230804/por-que-resulta-cuestionable-el-uso-de-los-leopard-1-como-tanques-1142269682.html

¿Por qué resulta cuestionable el uso de los Leopard 1 como tanques?

¿Por qué resulta cuestionable el uso de los Leopard 1 como tanques?

Los tanques Leopard 1A5, que constituyen una parte considerable de los paquetes de la ayuda miliar alemana a Kiev, son nuevos solo para la propia Ucrania. En... 04.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-04T19:33+0000

2023-08-04T19:33+0000

2023-08-04T19:38+0000

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

ucrania

alemania

forbes

leopard 2

leopard

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142270188_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_2470e4bb2c8973740ae55f0ca477be42.jpg

Estos carros de combate poseen unos potentes cañones de 105 mm y una buena óptica diurna y nocturna, características tecnológicas que lo convierten en un peligro grave. Sin embargo, una de sus peculiaridades desvalida considerablemente las ventajas de esta máquina. Este problema reside en su blindaje débil que es prácticamente incapaz de resistir los tipos de armas utilizadas en los conflictos modernos. Un conjunto de bloques de protección dinámica podrían aliviar este problema, pero solo sería un refuerzo limitado que no haría mucha diferencia, destaca el medio. Como señala el artículo, lo mismo ya ocurrió con los tanques de ruedas ligeros franceses AMX-10RC, que en realidad no pueden ejecutar las misiones de los carros de combate en toda regla a pesar de tener un armamento similar. Las imágenes de estos carros de combate occidentales dañados y abandonados dieron la vuelta al mundo al comienzo de la llamada contraofensiva ucraniana.Potencialmente poseedores de una gran potencia de fuego, los AMX-10RC no pudieron resistir el daño de la artillería y las minas rusas, que los dejaron inmobilizados al pincharles las ruedas. De hecho, los militares ucranianos reportaron que la metralla de los proyectiles de artillería penetraba con facilidad el blindaje de las máquinas francesas.Como resultado, los Leopard 1A5, significativamente inferiores en características en comparación con el modelo siguiente Leopard 2, pueden acabar no siendo utilizados como tanques para evitar el intenso fuego que puede resultar en pérdidas de máquinas. El artículo sugiere que un mejor uso consistiría en emplearlo como cañón móvil o vehículo de apoyo a la infantería para evitar enfrentamientos directos con equipos pesados rusos que podrían destruirlo con facilidad.Asimismo, surgen dudas sobre el plazo en el que Ucrania recibirá por completo los Leopard 1A5. Recientemente, el medio alemán Welt informó que Alemania está ralentizando sus entregas de armas a Kiev. La publicación calculó, basándose en los datos del Gobierno Federal de Alemania, que tras la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Berlín en mayo, solo se entregaron 10 de los 110 tanques Leopard 1 prometidos, mientras que 20 vehículos de combate de infantería Marder y cuatro sistemas de defensa aérea adicionales IRIS-T, de los que se habló también, no se enviaron en absoluto.Rusia lanzó la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Rusia envió anteriormente una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre sus suministros de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.

https://sputniknews.lat/20230723/putin-las-ffaa-rusas-destruyeron-un-numero-record-de-vehiculos-extranjeros-en-un-dia-1141839094.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, ucrania, alemania, forbes, leopard 2, leopard, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, carros de combate