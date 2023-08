https://sputniknews.lat/20230805/rusia-se-reserva-el-derecho-de-responder-al-ataque-ucraniano-contra-un-petrolero-civil-ruso-1142302473.html

Rusia se reserva el derecho de responder al ataque ucraniano contra un petrolero civil ruso

Rusia se reserva el derecho de responder al ataque ucraniano contra un petrolero civil ruso

Rusia condena enérgicamente el ataque de Kiev contra un petrolero civil ruso cerca del estrecho de Kerch, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores...

Anteriormente, la agencia nacional del transporte marítimo y fluvial, Rosmorrechflot, informó que el petrolero ruso Sig sufrió una brecha por un ataque con un dron naval ucraniano mientras se aproximaba al estrecho de Kerch que conecta el mar Negro con el de Azov. Se informa que la brecha está cerca del compartimento del motor del buque. Se precisa también que el petrolero siniestrado se encuentra en la parte sur del estrecho de Kerch, cerca a su entrada. Se realiza bombeo de agua desde su interior y afortunadamente, según la información disponible, no hubo daño para el medio ambiente. Añadió que Kiev, al no encontrar la condena por parte de Occidente y de las organizaciones internacionales, está aplicando cada vez nuevos métodos, esta vez en las aguas del mar Negro. "No puede haber justificación para tales acciones bárbaras, no quedarán sin respuesta, sus autores y perpetradores serán inevitablemente castigados", concluyó.

