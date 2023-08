https://sputniknews.lat/20230806/china-califica-de-ilegales-las-recientes-acciones-de-filipinas-cerca-del-atolon-ayungin-1142311505.html

China califica de ilegales las recientes acciones de Filipinas cerca del atolón Ayungin

PEKÍN (Sputnik) — China considera ilegales las recientes acciones de Filipinas en la zona del atolón Ayungin, que forma parte de las disputadas islas Nansha... 06.08.2023, Sputnik Mundo

Más temprano, el 6 de agosto, la Guardia Costera de Filipinas (PCG) acusó a la CCG de haber disparado el 5 de agosto con cañones de agua contra sus navíos que escoltaban embarcaciones de pueblos indígenas fletadas por las Fuerzas Armadas filipinas, cerca del atolón Ayungin. De acuerdo con Gan, el pasado 5 de agosto, dos cargueros y dos embarcaciones de la PCG entraron en las aguas territoriales de las islas Nansha, sin obtener la autorización por parte de China. China, enfatizó, tiene soberanía indiscutible sobre las islas Nansha y sus aguas. "La Policía Marítima de China continuará, de conformidad con la ley, realizando actividades para proteger los derechos y garantizar la ley y el orden en las aguas bajo la jurisdicción de China", concluyó. Desde hace décadas, Pekín mantiene una disputa territorial con varios vecinos por las islas ubicadas en el mar del Sur de China. En el lugar se descubrieron importantes reservas de hidrocarburos, especialmente en las islas Xisha (Paracelso), Nansha (Spratly) y Huangyan (arrecife de Scarborough). En la disputa territorial están involucrados en mayor o menor medida Vietnam, Brunéi, Malasia y Filipinas.La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China. Además, dispuso que los territorios disputados del archipiélago de Nansha (Spratly) no son islas y no componen zona económica exclusiva.La sentencia fue celebrada por Filipinas, que había apelado de forma unilateral a la Corte de La Haya a principios de 2013, pero provocó un enérgico rechazo de China, que negó la jurisdicción del tribunal y la tachó de nula.

