Japón habla de Rusia al conmemorar los bombardeos nucleares, pero se olvida de EEUU

Japón habla de Rusia al conmemorar los bombardeos nucleares, pero se olvida de EEUU

Todos los políticos japoneses que intervinieron en la ceremonia fúnebre en memoria de las víctimas del bombardeo nuclear de Hiroshima en 1945 recordaron a... 06.08.2023, Sputnik Mundo

Solo el canal de televisión TBS, al inicio de la transmisión en vivo desde el Parque Conmemorativo de la Paz, donde se celebró la ceremonia, indicó que Estados Unidos es el responsable del bombardeo nuclear.Sin embargo, no lo mencionaron ni el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, en la tradicional declaración de paz, ni el gobernador de la prefectura, Hidehiko Yuzaki, ni el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Al mismo tiempo, en su discurso hubo un lugar para Rusia. El gobernador de Hiroshima decidió listar en su discurso las supuestas amenazas de "armas nucleares de Rusia" y los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte, pero nunca nombró al país que lanzó el 6 de agosto de 1945 la bomba atómica sobre la ciudad que gobierna. Cabe destacar que Rusia nunca ha amenazado con el empleo de armas nucleares, cuyo uso está previsto en la doctrina militar de Moscú exclusivamente con fines defensivos y en casos de peligro existencial del país. Asimismo, EEUU como responsable de la muerte de los ciudadanos de Hiroshima tampoco fue mencionado en el discurso por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuyo mensaje fue leído por su adjunta para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu.En nombre del secretario general de la ONU, la adjunta para Asuntos de Desarme hizo un llamamiento a los países en favor del desarme nuclear, mencionando que los tambores de la guerra nuclear vuelven a sonar y que la desconfianza y las divisiones entre los países son cada vez mayores."Cualquier uso de armas nucleares es inaceptable. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras los Estados con armas nucleares intentan desarrollar armas aún más peligrosas. La eliminación de las armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de la ONU en materia de desarme. No descansaremos hasta que la sombra nuclear desaparezca de una vez por todas. Basta con Hiroshima. Basta con Nagasaki", leyó Nakamitsu, sin mencionar ni una sola vez el papel de EEUU en la tragedia.

